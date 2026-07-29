Hướng dẫn sử dụng tính năng cảnh báo lừa đảo trên Zalo

Thông qua tính năng "Báo xấu" được tích hợp trên Zalo, người dùng có thể nhanh chóng phản ánh về các tài khoản hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối hoặc phát tán thông tin không phù hợp.

Zalo vừa tích hợp tính năng "Báo xấu" trên ứng dụng. Với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể gửi báo cáo ngay khi phát hiện tài khoản, tin nhắn hay nhóm chat có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, quấy rối hoặc hành vi đáng ngờ.

Các bước thực hiện “Báo xấu” trên Zalo:

Bước 1: Trong phần “Tuỳ chọn” của tin nhắn, chọn “Báo xấu”.

Bước 2: Cung cấp thêm ảnh, tin nhắn và lý do báo xấu người dùng (nếu cần thiết).

Bước 3: Bấm “Báo xấu” để hoàn tất. Bạn có thể “Chặn tài khoản này” (nếu cần thiết).

Zalo cho biết ngay khi tiếp nhận báo cáo từ người dùng, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng. Thông tin của người gửi báo cáo sẽ được Zalo bảo mật.

Tính năng này nhằm hướng đến mục tiêu ngăn chặn lừa đảo diện rộng, không cho kẻ xấu có cơ hội tiếp cận và tấn công những người dùng khác trong cộng đồng, Zalo cho hay.

Bên cạnh tính năng Báo xấu, Zalo cũng cho biết tiếp tục tăng cường các tính năng giúp người dùng bảo vệ tài khoản với nhiều giải pháp được thiết kế đồng bộ trên nền tảng như: Bảo mật 2 lớp (2FA) và Kiểm soát Quyền riêng tư (Tùy chỉnh đối tượng xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản) để tối ưu hóa bảo mật.

Trước sự gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Zalo đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ người dùng. Bên cạnh việc bảo vệ quyền truy cập, Zalo còn mở rộng các giải pháp bảo vệ danh tính trên môi trường số.

Gần đây, nền tảng này đã cập nhật tính năng chống chụp màn hình ảnh đại diện giúp hạn chế việc sao chép avatar để giả mạo tài khoản. Giải pháp này góp phần hạn chế nguy cơ lừa đảo thông qua hành vi giả mạo danh tính.