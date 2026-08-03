5 lý do nhẫn thông minh chưa thể thay thế đồng hồ thông minh

Nhẫn thông minh đang là một phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm khi các tập đoàn công nghệ lớn nỗ lực mở rộng danh mục thiết bị đeo thông minh bên cạnh đồng hồ truyền thống. Trong vài năm qua, những thương hiệu như Oura, Ringconn và Samsung đã liên tục ra mắt các mẫu nhẫn thông minh với mục tiêu khai thác những khoảng trống mà đồng hồ thông minh chưa thể đáp ứng.

Những thiết bị này sở hữu ưu thế vượt trội về cảm giác đeo thoải mái khi ngủ, không trang bị màn hình hiển thị giúp người dùng tránh bị xao nhãng bởi các thông báo liên tục và mang lại thời lượng sử dụng pin ấn tượng.

Mặc dù sở hữu những điểm cộng đáng chú ý, việc chuyển sang sử dụng hoàn toàn nhẫn thông minh vẫn tồn tại không ít bất lợi. Thiết bị này hạn chế khả năng theo dõi luyện tập, quy trình chọn kích thước phức tạp và thiếu đi tính tùy biến về phong cách cá nhân.

Nhẫn thông minh hiện vẫn đóng vai trò như một thiết bị theo dõi sức khỏe phụ trợ hơn là thiết bị thu thập dữ liệu chính. Nhờ kích thước sản phẩm lớn hơn, đồng hồ thông minh có thể tích hợp nhiều cảm biến hiện đại, hiển thị trực quan thông tin và tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Sự xuất hiện của các cảm biến sức khỏe trên tai nghe hay kính thông minh cũng đang tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ lên phân khúc này.

Thiếu sót màn hình hiển thị trực quan

Hạn chế lớn nhất khi sử dụng nhẫn thông minh chính là việc thiết bị này không tích hợp màn hình hiển thị. Trong khi người dùng đồng hồ thông minh có thể dễ dàng xem giờ, theo dõi cường độ vận động, điều khiển âm nhạc hay thậm chí phản hồi tin nhắn và cuộc gọi ngay trên cổ tay nhờ kết nối mạng di động, người sở hữu nhẫn thông minh hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc điện thoại kết nối đi kèm.

Nếu không mang theo điện thoại thông minh bên mình, mọi dữ liệu đo lường từ chiếc nhẫn trở nên ít giá trị hơn đối với người sử dụng. Việc kiểm tra thông báo hay đo thời gian nghỉ giữa các bài tập thể hình bắt buộc người dùng phải mở điện thoại, làm giảm đáng kể sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên đối với những người theo đuổi lối sống tối giản công nghệ, việc không có màn hình hiển thị lại giúp họ tránh được tình trạng xao nhãng bởi hàng loạt thông báo rung liên tục trong giờ làm việc.

Hạn chế trong khả năng theo dõi luyện tập thể thao

Đối với những người thường xuyên luyện tập thể thao, đồng hồ thông minh vẫn là chuẩn mực nhờ khả năng ghi nhận dữ liệu chính xác trong các môi trường vận động cường độ cao. Các mẫu đồng hồ cao cấp được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tần số kép, cảm biến gia tốc mạnh mẽ và cảm biến quang học tối ưu cho các đợt nhịp tim tăng đột ngột.

Trái lại nhẫn thông minh phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống định vị của điện thoại và thường gặp khó khăn trong việc thu nhận dữ liệu chính xác khi người dùng thực hiện các bài tập vận động mạnh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhẫn thông minh trong các bộ môn như nâng tạ nặng, tập luyện cường độ cao hay chèo thuyền có thể gây ra nhiều bất tiện. Áp lực từ việc nắm chặt các thanh kim loại sẽ ép chiếc nhẫn vào da tay gây ra cảm giác đau đớn, đồng thời dễ làm lệch các cảm biến bên trong và làm trầy xước lớp vỏ bên ngoài.

Mặc dù vậy, nhẫn thông minh lại phát huy hiệu quả rất tốt sau buổi tập nhờ khả năng theo dõi liên tục trong môi trường ổn định. Cảm giác thoải mái khi đeo đi ngủ giúp thiết bị này thu thập chính xác dữ liệu về nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và độ biến thiên nhịp tim suốt đêm.

Quy trình chọn kích thước phức tạp

Khác với đồng hồ thông minh chỉ có một vài kích thước mặt số cố định phù hợp với mọi cổ tay, nhẫn thông minh đòi hỏi quy trình chọn kích cỡ cực kỳ khắt khe do kích thước ngón tay của mỗi người rất khác nhau. Việc tích hợp hàng loạt cảm biến siêu nhỏ bên trong bộ khung đòi hỏi người dùng phải đeo thử trực tiếp để đảm bảo độ vừa vặn, tránh cảm giác chật chội hoặc lỏng lẻo làm ảnh hưởng đến tính chính xác của dữ liệu.

Các nhà sản xuất thường phải cung cấp các bộ công cụ đo thử ngón tay trước khi người dùng quyết định đặt mua. Quy trình này phức tạp và thiếu tính đồng nhất giữa các thương hiệu khác nhau. Ngược lại với đồng hồ thông minh, người dùng chỉ cần chọn kích thước dây đeo hoặc mặt số một lần là có thể dễ dàng nâng cấp lên các phiên bản mới trong nhiều năm sau đó mà không cần phải đo đạc lại từ đầu.

Tùy chọn phong cách cá nhân bị hạn chế

Thiết kế cố định của nhẫn thông minh khiến người dùng gặp nhiều hạn chế trong việc thay đổi phong cách thời trang hàng ngày. Mặc dù một số nhà sản xuất đã ra mắt các phiên bản đặc biệt làm bằng chất liệu gốm cao cấp hay thêm các màu sắc mới, người tiêu dùng hiếm khi mua nhiều chiếc nhẫn khác nhau chỉ để thay đổi qua lại.

Trong khi đó thị trường phụ kiện dành cho đồng hồ thông minh lại vô cùng phong phú với hàng loạt lựa chọn dây đeo đa dạng về chất liệu và màu sắc từ các nhà sản xuất thứ ba. Người dùng có thể dễ dàng biến một chiếc đồng hồ thể thao thành một phụ kiện sang trọng phục vụ cho các sự kiện quan trọng hay các cuộc họp kinh doanh. Với nhẫn thông minh, người sử dụng hoàn toàn bị gò bó trong kiểu dáng và màu sắc ban đầu của sản phẩm.

Chi phí duy trì dịch vụ theo tháng

Một yếu tố khác khiến nhiều người cân nhắc trước khi sở hữu nhẫn thông minh là chi phí đăng ký thuê bao hàng tháng để sử dụng đầy đủ các tính năng phân tích chuyên sâu. Một số thương hiệu lớn hiện đang khóa các dữ liệu phân tích giấc ngủ, chỉ số phục hồi cơ thể và xu hướng sức khỏe dài hạn. Theo đó, người dùng cần chi trả vài USD mỗi tháng để sử dụng toàn bộ tính năng này.

Ngược lại các nhà sản xuất đồng hồ thông minh lớn thường cung cấp toàn bộ dữ liệu phân tích sức khỏe hoàn toàn miễn phí đi kèm với thiết bị. Người dùng đồng hồ chỉ cần trả chi phí một lần duy nhất khi mua phần cứng và có thể tự do tận dụng các ứng dụng của bên thứ ba để phân tích dữ liệu mà không tốn thêm chi phí định kỳ. Mặc dù vậy, một số hãng nhẫn thông minh hiện nay cũng đã bắt đầu loại bỏ mô hình thu phí đăng ký để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo BGR