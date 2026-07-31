Vì sao Siri AI chưa thể ra mắt hoàn chỉnh tại Trung Quốc?

Tập đoàn công nghệ Apple vừa thực hiện những bước đi cụ thể đầu tiên nhằm triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng giám đốc điều hành Tim Cook đã đưa ra lời cảnh báo rằng việc tích hợp hoàn chỉnh trợ lý ảo Siri AI cải tiến tại quốc gia này sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Người dùng tại Trung Quốc đại lục trước tiên sẽ được trải nghiệm một nhóm tính năng cơ bản thuộc bộ công cụ Apple Intelligence, bao gồm công cụ chỉnh sửa ảnh Clean Up cho phép xóa các vật thể không mong muốn khỏi bức ảnh.

Việc triển khai các tính năng mới diễn ra sau khi công nghệ này của hãng chính thức nhận được sự phê duyệt từ cơ quan quản lý Trung Quốc vào đầu tháng này. Hãng công nghệ Mỹ đang hợp tác với các doanh nghiệp nội địa bao gồm tập đoàn Alibaba và Baidu để vận hành các tính năng trí tuệ nhân tạo trên dòng điện thoại iPhone. Sự nâng cấp này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp trong nỗ lực duy trì sức cạnh tranh với các đối thủ nội địa tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới, trong bối cảnh kết quả kinh doanh khu vực chưa đạt kỳ vọng của giới phân tích.

Bên cạnh kế hoạch mở rộng công nghệ, doanh nghiệp cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn có thể gia tăng trong thời gian tới. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất các dòng sản phẩm điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Lãnh đạo tập đoàn cho biết sự thiếu hụt này xuất phát từ nhu cầu mua sắm thiết bị tăng cao hơn so với dự báo của thị trường, đồng thời chi phí linh kiện bộ nhớ cũng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Sự gia tăng chi phí linh kiện đang tạo ra một môi trường kinh doanh vô cùng thách thức cho toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh trong giai đoạn cuối năm. Mặc dù vậy các chuyên gia nghiên cứu thị trường nhận định tập đoàn công nghệ này vẫn sẽ duy trì được vị thế dẫn đầu trong các danh mục phần cứng chủ lực nhờ vào lượng người dùng trung thành đông đảo và sự đón nhận tích cực của thị trường dành cho trợ lý ảo Siri AI hoàn toàn mới.

Theo SCMP