Bộ KH&CN nhận 31 hồ sơ công nghệ chiến lược, kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các chương trình nghiên cứu quy mô lớn.

Ngày 31/7, tại họp báo thường kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn phục vụ phát triển đất nước.

Trong tháng 7/2026, Bộ cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu, cấp 65 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN và tiếp nhận, thẩm định 28 đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của các bộ, ngành, địa phương.

Hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Bộ đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.039 tỷ đồng.

Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 50 thế giới theo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026. Cả nước có 964 doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng 46 tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và 32,5 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Bộ đồng thời hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, trình Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và ban hành các quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát.

Theo Bộ KH&CN, doanh thu dịch vụ bưu chính trong tháng 7/2026 ước đạt khoảng 9.000 tỷ đồng với sản lượng khoảng 430 triệu bưu gửi. Tốc độ băng rộng di động đạt 210,85 Mbps, xếp thứ 9 thế giới; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ hai Đông Nam Á.

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu khoảng 662.724 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử khoảng 21,5 tỷ USD. Cả nước có hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và năng lượng nguyên tử, Bộ đã tiếp nhận hơn 18.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cấp hơn 10.000 văn bằng bảo hộ.

Đặc biệt, Bộ đã triển khai thử nghiệm diện rộng nền tảng AI hỗ trợ công vụ trên phạm vi quốc gia và phối hợp thử nghiệm thành công hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, góp phần đưa các công nghệ chiến lược vào phục vụ thực tiễn.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Ông đặc biệt lưu ý đối với một số nhiệm vụ trọng điểm, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ chiến lược, trang thiết bị, cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.