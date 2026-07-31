Tuổi thọ thực tế của Apple Watch và mẹo dùng pin lâu chai hơn

Đồng hồ Apple Watch có tuổi thọ trung bình từ 4 đến 6 năm, nhưng việc chai pin và ngừng hỗ trợ phần mềm sẽ là lý do chính khiến người dùng muốn nâng cấp máy mới.

Khi bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu đồng hồ thông minh Apple Watch, người dùng luôn mong muốn có thể sử dụng thiết bị lâu dài. Về mặt phần mềm, hệ điều hành watchOS 26 hiện tại vẫn hỗ trợ các dòng máy từ thế hệ Series 6 ra mắt vào năm 2020.

Tuy nhiên phiên bản watchOS 27 sắp tới sẽ chỉ hỗ trợ sáu mẫu máy gần đây nhất bắt đầu từ dòng Series 9. Điều này khiến nhiều người băn khoăn liệu độ bền phần cứng của thiết bị có thể đáp ứng tốt các nhu cầu theo dõi sức khỏe và nhận thông báo cơ bản trong thời gian dài hay không.

Theo khảo sát phản hồi từ cộng đồng người dùng, tuổi thọ trung bình của một chiếc đồng hồ thông minh thường kéo dài từ 4-6 năm. Nhiều người dùng vẫn đang đeo các mẫu Series 4 ra mắt từ năm 2018 và thiết bị vẫn hoạt động tốt cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày cũng như các hoạt động dưới nước.

Dù vậy linh kiện đầu tiên bị suy giảm hiệu năng theo thời gian luôn là viên pin. Một số người dùng phản ánh các dòng Series 7 và Series 8 bắt đầu gặp tình trạng sụt pin nhanh chóng hoặc phải sạc hai lần một ngày chỉ sau khoảng hai đến ba năm sử dụng.

Khi thiết bị đạt mốc từ 5-6 năm tuổi, người dùng thường có xu hướng muốn nâng cấp lên phiên bản mới hơn. Bên cạnh việc các hệ điều hành mới ngừng hỗ trợ các dòng máy cũ, các thế hệ đồng hồ mới còn mang lại những cải tiến vượt bậc về thiết kế, độ bền, hiệu suất vận hành và thời lượng pin. Sự nâng cấp từ một thiết bị đã qua năm năm sử dụng sang một mẫu máy đời mới sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt rõ rệt cho người dùng.

Để kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, người dùng có thể áp dụng một số giải pháp bảo vệ viên pin và phần cứng. Việc duy trì cập nhật các phiên bản phần mềm tương thích, tắt màn hình luôn bật và kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng khi không cần thiết sẽ giúp giảm tải cho pin. Ngoài ra việc tránh để thiết bị tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao, tháo đồng hồ khi tắm và bật tính năng đẩy nước sau khi bơi sẽ giúp hạn chế nguy cơ ẩm ướt làm hỏng các vi mạch bên trong.

Theo BGR