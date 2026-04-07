Cuộc đua xe taxi tự hành và sự chuyển dịch quyền lực từ các hãng xe sang đế chế công nghệ

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chứng kiến một cuộc đại tu lịch sử khi xe taxi tự hành (robotaxi) bắt đầu phá vỡ cấu trúc truyền thống vốn do các nhà sản xuất xe nắm giữ vị thế độc tôn. Sự trỗi dậy của gã khổng lồ công nghệ Nvidia với nền tảng mở Alpamayo đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch quyền lực từ những xưởng lắp ráp cơ khí sang các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo.

Tại sự kiện công nghệ ở San Jose vừa qua, hàng loạt tên tuổi lớn như Nissan, Isuzu hay BYD đã chính thức gia nhập mạng lưới đối tác của Nvidia nhằm tiếp cận hệ thống tự lái cấp độ 4 vốn không cần sự can thiệp của con người.

Nền tảng của Nvidia không chỉ cung cấp chất bán dẫn và cảm biến mà còn tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo tạo sinh để huấn luyện xe khả năng tư duy như một tài xế thực thụ. Những chiếc xe này giờ đây có thể tự suy luận để xử lý các tình huống bất ngờ như hỏng đèn giao thông thay vì chỉ dựa vào bản đồ độ phân giải cao như trước. Với mục tiêu phủ sóng dịch vụ robotaxi tại 28 thành phố lớn vào năm 2028 thông qua hợp tác với Uber, Nvidia đang định vị mình là nhân vật trung tâm không thể thay thế trong hệ sinh thái di chuyển tương lai.

Trước sự bành trướng này, tỷ phú Elon Musk của Tesla không giấu giếm ý định đối đầu trực diện. Tesla đang tăng tốc chuyển mình từ một nhà sản xuất xe điện thuần túy sang một doanh nghiệp lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm. Từ tháng 4 năm nay, Tesla sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng xe chuyên dụng cho dịch vụ robotaxi và triển khai hoạt động tại bảy thành phố lớn của Mỹ. Chiến lược của Tesla dựa trên việc kiểm soát toàn diện từ khâu thiết kế chip đến mô hình AI điều khiển bằng camera, tạo nên một hệ sinh thái khép kín đầy thách thức đối với các nền tảng mở.

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa Nvidia và Tesla cho thấy giá trị thặng dư của một chiếc xe hiện đại đang dịch chuyển dần sang phần mềm và khả năng tính toán của chip xử lý. Tại Trung Quốc, Huawei cũng đã bắt đầu dẫn dắt quy trình phát triển phương tiện nhờ lợi thế về linh kiện điện tử và mô hình AI.

Để không bị bỏ lại phía sau, các hãng xe truyền thống đang cuống cuồng tìm kiếm liên minh. Nissan bắt tay với startup Wayve của Anh, trong khi Uber cam kết mua tới 50.000 xe tự hành từ Rivian vào năm 2031. Tuy nhiên, rào cản về chi phí sản xuất và các quy định pháp lý vẫn là những thách thức lớn mà các bên phải vượt qua để hiện thực hóa tham vọng chiếm lĩnh thị trường di chuyển thông minh.

Theo Nikkei Asia