Thủ tướng yêu cầu NHNN bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 3/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững.

"Các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu công khai kết quả xử lý tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: VGP.

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 10 bộ, cơ quan và một số tỉnh có tỉ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch, không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 khi chưa rà soát, đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bộ Tài chính triển khai thử nghiệm việc chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; quản lý rủi ro, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Các Phó Thủ tướng chủ trì, làm việc với các bộ, cơ quan, doanh nghiệp để chỉ đạo tháo gỡ, xử lý triệt để các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực phụ trách.

NHNN bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm quốc gia tiếp cận các nguồn vốn; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu NHNN theo dõi sát tình hình cán cân thanh toán quốc tế, dòng tiền ngoại tệ, tăng cường quản lý, giám sát, ổn định thị trường ngoại hối; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng, thanh khoản lãi suất, tín dụng cho nền kinh tế, kiểm soát vĩ mô, nhất là kiểm soát an toàn, lành mạnh các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bộ Tài chính tập trung tăng quy mô thu ngân sách ở Trung ương và địa phương, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025; nghiên cứu đề xuất biện pháp về thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, áp dụng ngay từ năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83 trong đó có quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hiệu quả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu Ethanol để pha chế xăng E10 và E5; bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm; xây dựng, hoàn thiện Đề án tái cấu trúc EVN phù hợp với thị trường điện cạnh tranh trong quý III/2026; phối hợp với Bộ Ngoại giao phát huy các thị trường truyền thống và mở các thị trường mới.

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm (dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; các dự án đường sắt đô thị và đường vành đai tại Hà Nội và TPHCM; các dự án phục vụ năm APEC 2027; cảng hàng không Long Thành…); tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở, kinh doanh bất động sản; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các dự án trọng điểm, báo cáo Quốc hội (dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng, Vành đai 5…).

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia; tích cực xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc lập, phân bổ, giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung thực hiện Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Bộ Công an tổ chức giao ban định kỳ trong toàn hệ thống chính trị về triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; khẩn trương đôn đốc kiện toàn Ban Chỉ đạo của các ban, bộ, địa phương về triển khai Nghị quyết số 57.

Về phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo các nhiệm vụ được giao. Bộ Y tế tích cực triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh, phối hợp với các địa phương xúc tiến du lịch vào các thị trường tiềm năng; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.