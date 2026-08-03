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Cổ phiếu chủ chuỗi nhà thuốc Long Châu tăng trần 3 phiên liên tiếp

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) tăng trần 3 phiên liên tiếp sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II cao kỷ lục.

Kết thúc phiên giao dịch 3/8, cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) – chủ chuỗi nhà thuốc Long Châu tăng kịch trần lên 133.100 đồng/đơn vị, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 23.800 tỷ đồng

Đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của FRT, sau 3 phiên cổ phiếu FRT đã tăng hơn 22%. Tuy nhiên, so mức với đỉnh được thiết lập vào tháng 2/2026, thị giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 20%.

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Diễn biến giá cổ phiếu FRT từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Đà tăng của cổ phiếu FRT được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý II tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất FPT Retail đạt hơn 15.626 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 450 tỷ đồng, gần gấp 3 lần quý II/2025.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, FPT Retail cho biết động lực tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ đến từ đóng góp tích cực của cả hai chuỗi kinh doanh.

Trong đó, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính thông qua việc mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe có chọn lọc (122 nhà thuốc và 8 trung tâm tiêm chủng trong quý II năm nay), tăng cường hợp tác chiến lược về thuốc hiếm và thuốc thế hệ mới.

Đối với chuỗi FPT Shop, hoạt động kinh doanh tiếp tục cải thiện nhờ chủ động điều chỉnh chiến lược phù hợp nhằm thích ứng với diễn biến thị trường, qua đó đóng góp vào việc nâng cao kết quả kinh doanh hợp nhất.

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Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp thu về hơn 30.742 tỷ đồng doanh thu và hơn 825 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33%, 23% so với cùng kỳ.

Về chi tiết doanh thu, chuỗi nhà thuốc Long Châu mang về 21.448 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ. Như vậy, doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, mức này tiếp tục tăng so với mức trung bình năm 2025, phản ánh hiệu quả của mạng lưới trong quá trình mở rộng.

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Số lượng các cửa hàng của FPT Retail tính đến cuối tháng 6/2026. Nguồn: FPT Retail.

Trong khi đó, chuỗi FPT Shop cũng ghi nhận kết quả tích cực với 9.387 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt 2,5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ nhờ mức giá bán bình quân tăng ở một số ngành hàng.

Theo thống kê FPT Retail, tính đến cuối tháng 6, có 2.639 nhà thuốc FPT Long Châu, 236 trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu và 621 cửa hàng FPT Shop.

Năm nay, FPT Retail lên kế hoạch doanh thu 59.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2026, chủ chuỗi nhà thuốc Long Châu ghi nhận hơn 1.038 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện 67% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau hai quý.

Không chỉ FRT, cổ phiếu Tập đoàn FPT (Mã: FPT) - công ty nắm hơn 46% vốn tại FPT Retail cũng tăng hết biên độ lên 71.700 đồng/đơn vị trong phiên giao dịch hôm nay, tương đương giá trị vốn hóa doanh nghiệp hơn 122.000 tỷ đồng.

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Từ khóa:

#FPT #FRT #CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT #FPT Retail #long châu #FPT Shop

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