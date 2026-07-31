Giám đốc VNGGames nói gì về đề xuất trẻ em chỉ được chơi game 60 phút mỗi ngày?

Theo lãnh đạo VNGGames, bảo vệ trẻ em là mục tiêu cần được ưu tiên bởi một ngành game chỉ có thể phát triển bền vững khi nhận được niềm tin từ xã hội.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đề xuất quy định yêu cầu doanh nghiệp phát hành game phải có hệ thống kỹ thuật quản lý để người chơi dưới 16 tuổi chỉ được chơi tối đa 60 phút mỗi ngày đối với toàn bộ các trò chơi do cùng một doanh nghiệp cung cấp.

Ở góc độ nhà phát hành trò chơi điện tử, ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành trò chơi trực tuyến VNGGames, cho rằng mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, để quy định giới hạn người dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút mỗi ngày phát huy hiệu quả, cần có các giải pháp khả thi về kỹ thuật, tăng vai trò của phụ huynh.

"Game không xấu"

Nói về đề xuất giới hạn người dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút mỗi ngày, ông Thắng cho rằng trước hết cần nhìn nhận game không phải là điều xấu.

Theo ông, game hiện là một ngành công nghiệp giải trí với hàng tỷ người tham gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng như nhiều hoạt động khác, nếu sử dụng quá mức đều có thể gây ra những tác động tiêu cực.

Ông Lã Xuân Thắng cho biết gần 20 năm làm việc trong ngành game, câu hỏi ông thường xuyên nhận được là game có xấu hay khiến trẻ nghiện hay không. Ảnh: VNG.

Ông Thắng đánh giá cao cách tiếp cận của cơ quan quản lý khi vừa thúc đẩy ngành game phát triển, đặc biệt là các sản phẩm hướng tới xuất khẩu và quảng bá văn hóa Việt Nam, vừa chú trọng quản lý thị trường trong nước thông qua các mục tiêu hạn chế nội dung bạo lực, quản lý người dùng và bảo vệ trẻ em.

Theo lãnh đạo VNGGames, bảo vệ trẻ em là mục tiêu cần được ưu tiên bởi một ngành game chỉ có thể phát triển bền vững khi nhận được niềm tin từ xã hội.

Đối với giới hạn 60 phút mỗi ngày, ông Lã Xuân Thắng cho rằng đây là một mốc hợp lý. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là khả năng triển khai trên thực tế.

Theo ông, việc kiểm soát thời gian chơi sẽ gặp nhiều khó khăn khi trẻ có thể sử dụng game không kết nối Internet, chuyển sang các trò chơi phát hành từ nước ngoài hoặc sử dụng tài khoản của cha mẹ và người thân. Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ thống có thể cộng dồn thời gian chơi của mỗi trẻ trên toàn bộ các trò chơi do nhiều doanh nghiệp khác nhau phát hành là bài toán kỹ thuật rất phức tạp.

Ở góc độ nhà phát hành game, ông Thắng bày tỏ băn khoăn khi các doanh nghiệp trong nước chắc chắn phải tuân thủ quy định, trong khi các nền tảng xuyên biên giới hiện chưa được quản lý tương tự. Nếu quy định không được áp dụng đồng đều sẽ khó đạt mục tiêu bảo vệ trẻ em, đồng thời có thể tạo ra bất lợi cho doanh nghiệp trong nước.

Cần quản lý toàn bộ thời gian số của trẻ

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em, ông Lã Xuân Thắng đề xuất cần xác định chính xác độ tuổi người chơi thông qua việc xác thực thông tin với sự phối hợp của phụ huynh. Cùng với đó là phân loại trò chơi theo nhóm tuổi để trẻ được tiếp cận những sản phẩm phù hợp và hệ thống có thể nhận diện đúng đối tượng.

Ngoài giới hạn thời gian, ông Thắng cho rằng có thể áp dụng thêm các biện pháp dễ thực hiện như cấm trẻ dưới 16 tuổi đăng nhập vào ban đêm hoặc giới hạn mức chi tiêu nạp vào game theo tháng. Theo ông, đây đều là những giải pháp mà từng trò chơi có thể tự triển khai mà không cần một hệ thống quản lý liên thông trên toàn quốc.

Lãnh đạo VNGGames cũng đề xuất tăng quyền kiểm soát cho cha mẹ thông qua tài khoản giám hộ. Với cơ chế này, phụ huynh có thể biết con đang chơi trò chơi nào, thời gian chơi và mức chi tiêu, đồng thời chủ động khóa hoặc mở tài khoản cũng như thiết lập giới hạn phù hợp.

Game là ngành công nghiệp giải trí với hàng tỷ người tham gia trên toàn thế giới, nhưng nếu sử dụng quá mức đều có thể gây ra những tác động tiêu cực. Ảnh: VNG.

Đối với quy định 60 phút, theo ông Thắng, có thể cân nhắc áp dụng theo từng trò chơi thay vì cộng dồn trên tất cả các trò chơi. Theo dữ liệu của doanh nghiệp, trong một ngày người chơi trung bình tham gia chưa tới 1,2 trò chơi, do đó việc chuyển liên tục giữa nhiều trò chơi không phải là xu hướng phổ biến. Cách tiếp cận này, theo lãnh đạo VNGGames sẽ khả thi hơn về mặt kỹ thuật.

Là một người cha có 2 con đều dưới 16 tuổi, ông Lã Xuân Thắng cho rằng vai trò của gia đình vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Khi cha mẹ dành thời gian chơi cùng con, lựa chọn các trò chơi mang tính giáo dục hoặc giải trí lành mạnh và đồng hành trong quá trình sử dụng môi trường số thì nhiều rủi ro có thể được kiểm soát hiệu quả.

Giám đốc VNGGames cho rằng nếu chỉ tập trung giới hạn thời gian chơi game mà bỏ qua các hoạt động khác trên môi trường số thì mục tiêu bảo vệ trẻ em chưa trọn vẹn. Trẻ có thể rời game nhưng lại dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hoặc các nền tảng video ngắn - những hoạt động cũng cần được quan tâm trong việc xây dựng thói quen sử dụng môi trường số lành mạnh.

"Người lớn hay trẻ em đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Câu hỏi đúng, với tôi, không phải là 'được chơi bao nhiêu phút' mà là chúng ta muốn con mình sống 24 giờ ấy ra sao, và ai sẽ đồng hành cùng các con trong lựa chọn đó", ông Lã Xuân Thắng nói thêm.