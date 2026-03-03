Tài xế tố quán ăn ở Huế đuổi khách, cơ quan chức năng vào cuộc

UBND phường Kim Trà, TP. Huế vừa có báo cáo về việc một tài xế xe container tố chủ quán ăn đuổi khách dịp Tết.

Theo báo cáo của UBND phường Kim Trà, sáng 22/2 (mùng 6 Tết), tài xế container tên Sơn điều khiển xe ghé vào một quán ăn trên đường Kim Phụng (tuyến tránh Huế) để ăn sáng thì bị từ chối. Sau đó, tài xế di chuyển tiếp và được một quán khác cách đó khoảng 200 m đón tiếp.

Điều khiến tài xế bức xúc và lên mạng bóc phốt không chỉ là việc bị từ chối mà là cách ứng xử. “Phải chi người ta nói mình một tiếng… nhưng họ đuổi thẳng luôn”, tài xế chia sẻ trong video.

Sau khi đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 17.410 lượt thích, 2.557 lượt bình luận và 701 lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng, song cũng xuất hiện tình trạng suy đoán, gọi nhầm tên quán, ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh không liên quan.

Theo Công an phường Kim Trà, quán cơm bị phản ánh trong đoạn video là Quán cơm bà C. tại tổ dân phố Thượng Khê, do bà Trần Thị Ph (SN 1988) làm chủ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán cho biết sáng hôm đó lượng khách rất đông, bà trực tiếp bán hàng và giao nhân viên phụ trách đón, sắp xếp xe nên không nắm cụ thể sự việc. Hơn nữa, vào sáng ngày 22/2, quán đông nên không nhớ rõ có từ chối xe tải hay không.

Cũng theo chủ quán ăn, nếu có việc tài xế bị từ chối, thì có thể do quán quá tải chỗ đỗ xe chứ không phải chủ trương “đuổi khách”. Bên cạnh đó, chủ quán cũng gửi lời xin lỗi vì để xảy ra sự hiểu lầm và gây bức xúc nói trên.

Trước tình hình trên, địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở chủ quán chấn chỉnh công tác quản lý nhân viên, nâng cao thái độ phục vụ, đảm bảo giao tiếp văn minh, lịch sự; đồng thời yêu cầu viết cam kết không để xảy ra hành vi gây ảnh hưởng hình ảnh địa phương; đồng thời hướng dẫn chủ quán sớm có thư xin lỗi, phản hồi trực tiếp trên trang Facebook của tài xế để ổn định dư luận.