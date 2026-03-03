Thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND: Cơ hội nhận giải thưởng mỗi tuần

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp” giúp người dân nâng cao hiểu biết về bầu cử, đồng thời có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị mỗi tuần.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 27 về công tác tuyên truyền bầu cử; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri trước Ngày bầu cử.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn), Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và một số cơ quan báo chí có liên kết. Nội dung tập trung vào: 80 năm Quốc hội Việt Nam, những dấu ấn lịch sử và định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong kỷ nguyên mới; Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và HĐND các cấp; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thời gian diễn ra từ ngày 27/2 đến hết ngày 15/3, gồm 2 tuần thi. Mỗi tuần, có một bộ câu hỏi gồm 11 câu, trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban tổ chức và một câu hỏi dự đoán số lượt người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Thí sinh được tham gia tối đa 7 lượt thi, mỗi lượt kéo dài không quá 10 phút. Kết quả sẽ được công bố sau từng tuần trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Người dự thi có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi, truy cập trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn), Báo Đại biểu Nhân dân (https://daibieunhandan.vn), Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các cơ quan báo chí có liên kết.

Trước khi bắt đầu, thí sinh phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu. Các thông tin này không được thay đổi trong suốt quá trình tham gia và là căn cứ để Ban Tổ chức xác minh, trao giải.

Để tham gia dự thi, người dự thi thực hiện 3 bước.

Bước 1, nhập thông tin cá nhân gồm: họ và tên (ghi đầy đủ dấu), số điện thoại liên hệ, địa phương/đơn vị công tác, chuyên môn; đồng thời có thể nhập số điện thoại người giới thiệu (nếu có).

Bước 2, bấm “Vào thi” để trả lời câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm (chọn 1 đáp án đúng nhất) hoặc điền từ thích hợp.

Bước 3, sau khi hoàn thành phần câu hỏi, thí sinh dự đoán tổng số người trả lời đúng 10 câu hỏi trong tuần thi và nhấn “Nộp bài” để kết thúc.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần gồm: 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 2 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (2 triệu đồng/giải) và 10 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải). Đáng chú ý, Ban Tổ chức lần đầu trao thêm 10 giải thưởng mỗi tuần cho các cá nhân có thành tích lan tỏa cuộc thi trên không gian mạng.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, khơi dậy và đề cao trách nhiệm cử tri của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với Ngày bầu cử, để Ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Việc tổ chức Cuộc thi theo hình thức trực tuyến tiếp tục thể hiện bước đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, chính xác trên không gian mạng.