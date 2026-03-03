Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay ông Trần Huy Tuấn - người vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó Bí thư Đặng Xuân Phong đã được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Ông Nguyễn Thanh Bình 52 tuổi, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng giữ nhiều vị trí tại Thái Nguyên như Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên cũ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Nguyễn Thanh Bình là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Theo ông Hưng, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công và giao trọng trách cho ông Bình thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao của Trung ương đối với phẩm chất, năng lực và quá trình rèn luyện.