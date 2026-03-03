50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được tổ chức ngày 8/3 tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Theo Kế hoạch số 3878 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giải năm nay thu hút 46/52 nhà xuất bản tham gia, với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn), tăng 25 tên sách và bộ sách, 57 cuốn so với mùa trước. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” ghi nhận hơn 150 cuốn do độc giả đề cử.

Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý uy tín. Quy trình chấm giải được thực hiện qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ Điều lệ và Quy chế Giải.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam đã trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 Giải A, 17 Giải B, 23 Giải C, 5 Giải Khuyến khích và 5 Giải Sách được bạn đọc yêu thích (trong đó có 2 cuốn đạt đồng thời 2 giải).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp các nhà xuất bản trưng bày, giới thiệu các tác phẩm có giá trị cao và sách đạt giải qua các kỳ.

Với những điều chỉnh đồng bộ về tiêu chí và tổ chức, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tiếp tục khẳng định vai trò tôn vinh các giá trị tri thức, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần xã hội.