Linh vật Bính Ngọ đặc biệt ở Huế

Linh vật năm Bính Ngọ 2026 ở Huế được tiếp cận theo phong cách cổ xưa với Song Mã Âm Dương - Tam Mã Thành Công và Mã Thượng Chi Đệ Phi Thiên.

linh-vat-hue-5.png
Tại Hội Xuân Huế 2026, linh vật Ngựa năm nay thu hút sự chú ý bởi cách tiếp cận tạo hình không đi theo hướng tả thực.
linh-vat-hue-2.png
Thay vì mô phỏng hình dáng ngựa ngoài đời, đội ngũ sáng tạo và thi công lựa chọn ngôn ngữ tạo hình mang tính biểu trưng, coi linh vật như một hình tượng văn hóa hơn là một mô hình mô phỏng.
linh-vat-hue-10.png
Linh vật Song Mã tại khu vực Đài phun nước, kinh thành Huế.
linh-vat-hue-4.png
linh-vat-hue-14.png
Tam Mã – khu vực Bia Quốc Học. Hình tượng ngựa vượt cổng xuân được gợi từ Ngọ Môn – cổng chính của Hoàng thành Huế.
linh-vat-hue-6.png
Hình ảnh Tam Mã biểu trưng cho sự chuyển mình, mở lối và khởi vận.
linh-vat-hue-13.png
Ba ngựa tung vó tiến về phía trước mang thông điệp “Mã đáo thành công”, gắn với ước vọng khởi đầu hanh thông. Bảng màu vàng – đỏ – lam được sử dụng có chủ ý: vàng tượng trưng cho thịnh vượng, đỏ cho may mắn và sinh khí mới, lam cho bình an và chiều sâu nội lực.
linh-vat-hue-1.png
Mã Thượng Chi Đệ – khu vực đình Thương Bạc Hình tượng ngựa được tạo hình trong tư thế “phi thiên”, lấy cảm hứng từ Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời, biểu trưng cho khí phách hiên ngang và khát vọng bứt phá.
linh-vat-hue-11.png
Nhìn tổng thể, linh vật Ngựa tại Hội Xuân Huế 2026 không nhằm tái hiện hình dáng ngoài đời thực, mà phản ánh một Huế đang bước vào giai đoạn chuyển mình.
linh-vat-hue-16.png
Phần bờm và đuôi được cách điệu mềm mại, bay lượn theo hình tượng Long Mã - linh vật gắn với văn hóa Huế, gợi trí tuệ, đức hạnh và sự thăng hoa. Sự kết hợp này tạo nên một hình tượng vừa mạnh mẽ trong chuyển động, vừa sâu lắng về tinh thần, phản ánh khát vọng vươn lên nhưng vẫn giữ cốt cách thanh tao của Huế.
linh-vat-hue-15.png
Trong năm Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và thử nghiệm những ngôn ngữ biểu đạt mới – trên nền tảng bản sắc Cố Đô – được xem như một tuyên ngôn thị giác cho chặng đường phát triển tiếp theo của thành phố di sản.
linh-vat-hue-8.png
Nguồn cảm hứng xuyên suốt được chắt lọc từ lịch sử – văn hóa – nghệ thuật Việt Nam, với trọng tâm là hệ thẩm mỹ Huế. Từng đường nét, hoa văn và bảng màu đều được nghiên cứu từ hình tượng linh vật trong văn hóa Việt, hoa văn trang trí trong kiến trúc và trang phục cung đình triều Nguyễn, cùng các chất liệu và kỹ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của cố đô.

