Linh vật Bính Ngọ đặc biệt ở Huế

Xã hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở tượng đài Bắc Sơn và viếng các lãnh đạo tiền bối tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Khai thác khoáng sản trái phép, Giám đốc Hucera bị bắt
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan việc khai thác khoáng sản trái phép.
Khánh thành Công viên tưởng niệm COVID-19 tại TP.HCM
Tối 12/2, TP.HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) – công trình rộng 4,3 ha, hoàn thành sau hơn 90 ngày đêm thi công.
Đà Nẵng chi gần 8 tỷ đồng tổ chức các giải báo chí
Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức Giải báo chí thành phố, Giải báo chí chuyên đề cùng các giải tuyên truyền.
Gần 400 bệnh nhân về quê trên “chuyến xe yêu thương” của bệnh viện
Sáng 11/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, hỗ trợ gần 400 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trở về quê đón Tết Bính Ngọ -2026 cùng gia đình.
Cận Tết, hoa ly “nhảy giá” như vàng
Hoa ly Tây Tựu những ngày giáp Tết tăng giá mạnh, nhiều loại nhích thêm hàng trăm nghìn đồng chỉ trong vài giờ. Dù giá lên nhanh, người mua vẫn đổ về vườn chọn hoa chơi xuân.
Tổng bí thư yêu cầu Đắk Lắk gỡ các điểm nghẽn thể chế, cải thiện thực chất môi trường kinh doanh
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị Đắk Lắk đẩy mạnh đổi mới tư duy phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh để tạo chuyển biến rõ rệt trong giai đoạn mới.
Năm Bính Ngọ sắm lễ Giao thừa thế nào cho đúng?
Đêm Giao thừa năm Bính Ngọ, theo Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, điều cốt lõi của mâm lễ không nằm ở sự cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy, mà ở việc giữ đúng tinh thần truyền thống: trang nghiêm, gọn gàng và xuất phát từ lòng thành.
83 cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng vi phạm quy định an toàn thực phẩm
Kiểm tra 1.472 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, Đà Nẵng phát hiện 83 cơ sở vi phạm quy định về ATTP.
Mạo danh Vietcombank lừa đảo 1.200 người
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Tổng bí thư: Công tác nhân sự Đại hội XIV bầu một lần, tỷ lệ phiếu cao
Tổng bí thư Tô Lâm cho biết kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỉ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.
Nam thanh niên đánh bạc qua mạng 39 tỷ đồng trong 1 tháng
Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.
Mua nhà ở xã hội: Người dân tự kê khai thu nhập, Nhà nước hậu kiểm
Chính phủ sửa đổi, bổ sung về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội cũng như trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Các quy định mới đã bắt đầu có hiệu lực.
Thủ tướng: Không để ai thiếu Tết, doanh nghiệp phải trả đủ lương thưởng
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chăm lo đời sống nhân dân, theo dõi đôn đốc doanh nghiệp chi trả đủ lương, thưởng Tết cho người lao động, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bamboo Airways phản hồi thế nào về thông tin từ Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết?
Trước việc tài khoản Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết đăng tải thông tin gia hạn 3 triệu thẻ hội viên, Bamboo Airways xác nhận đây là chương trình tri ân đặc biệt đang được hãng thực hiện tự động cho khách hàng.
Tổng bí thư Tô Lâm: Tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học – công nghệ
Tổng bí thư Tô Lâm cho biết sau Đại hội XIV, Đảng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá về thể chế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thủ tướng nói về con đường nhanh nhất, bền vững nhất để đi tới "tự chủ chiến lược"
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định con đường nhanh và bền vững nhất để đạt “tự chủ chiến lược” là phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập.
Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát cứu 15 người mắc kẹt
Công an Hà Nội cho biết 15 người đã thoát nạn trong vụ cháy nhà xảy ra đêm 8/2.
Rực rỡ làng hoa miền Tây ngày cận Tết
Làng hoa truyền thống Mỹ Phong, Sa Đéc, Chợ Lách... đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc xuân. Du khách đến miền Tây dịp này sẽ không khỏi bất ngờ về vẻ đẹp chỉ xuất hiện mỗi độ xuân về.
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ rét hại, có nơi dưới 3 độ C
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.