Linh vật Bính Ngọ đặc biệt ở Huế

Chính phủ sửa đổi, bổ sung về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội cũng như trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Các quy định mới đã bắt đầu có hiệu lực.