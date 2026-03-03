Ông Đặng Xuân Phong làm Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Ông Đặng Xuân Phong thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Sáng 3/3, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị ở Ninh Bình, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông báo Bộ Chính trị có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu.

Ông Phong được điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác; thẩm tra, rà soát hồ sơ các đề án, dự thảo trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ hiện do ông Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Ông Sơn không tham gia Ủy viên Trung ương khóa XIV. Các Phó chủ nhiệm gồm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực, ông Đỗ Ngọc Huỳnh, ông Phạm Mạnh Cường và bà Mai Thị Thu Vân.

Ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: Thanhtra.com.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ, là Tiến sĩ Kinh tế.

Thời gian dài công tác của ông Đặng Xuân Phong gắn với địa bàn tỉnh Lào Cai, từ một chuyên viên của sở cho đến người đứng đầu Đảng bộ tỉnh.

Ông Phong từng là chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, sau đó lần lượt giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở.

Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Cuối năm 2015, ông Đặng Xuân Phong đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Sau một nhiệm kỳ, ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Ông Phong giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đến tháng 6/2025, khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới sau sáp nhập.

Chỉ vài tháng sau đó, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, sáng 2/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ phối hợp các cơ quan hoàn thiện thủ tục, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả.