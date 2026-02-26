close Đăng nhập

Sôi động hội vật 400 năm ở Huế

Hồ Xuân Mai
Lê Hoàng
Hồ Xuân Mai Lê Hoàng

Mùng 10 tháng Giêng hằng năm, khu vực đình làng Lại Ân (làng Sình), phường Dương Nỗ, TP Huế lại trở nên nhộn nhịp khi tiếng trống khai hội vật vang lên báo hiệu ngày hội truyền thống.

Quang cảnh lễ hội vật làng Sình, phường Dương Nỗ, TP Huế
Quang cảnh lễ hội vật làng Sình, phường Dương Nỗ, TP Huế
24cec59ec4514a0f1340.jpg
Không khí lễ hội vật truyền thống hôm nay 26/2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ) diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến xem, cổ vũ.
dd39537e52b1dcef85a0.jpg
Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, đậm đà tinh thần thượng võ, thể hiện sức sống bền bỉ của một làng quê giàu truyền thống.
9ba22ee12f2ea170f83f.jpg
Hội vật làng Sình mở đầu bằng nghi lễ trang trọng tại đình làng. Các bô lão trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức vái tạ Thành Hoàng, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời nhắc nhở con cháu nhớ về công đức tiền nhân. Đặc biệt, tục thả đèn thăng thiên – một nét văn hóa riêng của làng Sình – được thực hiện như tín hiệu báo hội, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, may mắn.
f6e6e1d5e01a6e44370b.jpg
Các đô vật làm lễ trước trận đấu
d576d408d5c75b9902d6.jpg
Tham dự lễ hội có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cùng đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.
784e536652a9dcf785b8.jpg
Sau hồi trống khai hội vang lên rộn rã, các đô vật bước vào sới đấu, biểu diễn những miếng đánh đẹp mắt, chắc khỏe.
5f1bcf57ce9840c61989.jpg
Điểm đặc biệt của hội vật là không giới hạn người tham gia; bất kỳ ai, từ người dân địa phương đến du khách, nếu đủ tự tin và sức khỏe đều có thể đăng ký lên sới so tài.
c19c0ebf0f70812ed861.jpg
Pha tranh tài của các đo vật lứa tuổi thiếu niên, thanh niên.
23ff77c2760df853a11c.jpg
Trải qua hơn 400 năm hình thành và phát triển, hội vật làng Sình ban đầu được tổ chức nhằm tạo sân chơi giải trí đầu xuân, đồng thời tuyển chọn những trai tráng khỏe mạnh phục vụ triều đình.
0cc699c1980e16504f1f.jpg
Màn đấu gay cấn giữa các đô vật lứa tuổi thanh niên
91c242ed4322cd7c9433.jpg
Theo luật truyền thống, đô vật nào bị vật “lấm lưng, trắng bụng” sẽ bị xử thua. Chính sự cởi mở ấy đã tạo nên không khí hào hứng, náo nhiệt suốt cả ngày hội.
b8a1b0f6b1393f676628.jpg
Với người làng Sình, mồng 10 tháng Giêng không chỉ là ngày hội mà còn là ngày đoàn tụ, nên dù đi làm ăn xa, con cháu vẫn nhớ ngày trở về quê hương để hòa mình vào không khí sới vật, giữ gìn phong tục cha ông.
77eceaeaeb25657b3c34.jpg
Theo thời gian, vật võ làng Sình đã trở thành một môn thể thao truyền thống, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân làng Sình.
54c1959c94531a0d4342.jpg
Hội vật làng Sình không chỉ là cuộc tranh tài sức mạnh, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào về một miền quê giàu bản sắc văn hóa.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hội vật làng Sình #Du lịch #Huế

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

230 người tử vong do TNGT dịp Tết

230 người tử vong do TNGT dịp Tết

Ngày 22/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 10h ngày 22/2), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông làm chết 230 người, bị thương 274 người.

Theo Tổng bí thư, Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ phát động Tết trồng cây

Sáng 22/2, Tổng bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).