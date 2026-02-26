Sôi động hội vật 400 năm ở Huế

Xã hội
Tổng bí thư: Muốn đất nước bứt phá, thanh niên phải đi đầu làm chủ công nghệ
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để đất nước bứt phá trong giai đoạn mới, thanh niên phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo và làm chủ khoa học – công nghệ.
Bầu cử Quốc hội khóa XVI: Chú trọng nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, trong đó bảo đảm chất lượng đại biểu, tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.
Đà Nẵng trang bị súng chế áp UAV để xử lý flycam đe dọa an toàn bay
Trước tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập an toàn hàng không, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã ra quân kiểm soát 24/24, xử lý triệt để tình trạng này.
Dàn ứng viên 9X ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031 gồm những ai?
Trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 có 33 ứng viên thuộc thế hệ 9X, đến từ nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, khu vực công và doanh nghiệp tư nhân.
UAV xâm nhập trái phép vùng trời máy bay: Đề nghị lực lượng chống khủng bố vào cuộc
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố có sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái (UAV) uy hiếp an ninh, an toàn bay.
Sun PhuQuoc Airways mở đường bay Hà Nội/TP.HCM – Đà Nẵng
Động thái này không chỉ bổ sung một sự lựa chọn hãng bay cho hành khách mà còn là cầu nối để du khách trải nghiệm hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp tại Đà Nẵng.
Chốt giá đất siêu dự án Làng Vân của Vingroup
UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt giá đất ở đô thị và giá đất các loại tại siêu dự án Làng Vân nhằm làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
Phát hiện người điều khiển flycam uy hiếp an toàn bay ở Đà Nẵng
Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết vừa xử lý 1 trường hợp sử dụng flycam hoạt động trái phép, xâm nhập nhiều lần vào vùng cấm bay uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Kinh tế nhà nước phải trở thành “điểm tựa quốc gia” trong kỷ nguyên mới
Sáng 25/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm.
Đà Nẵng phải xây dựng hệ sinh thái y tế sánh vai với các cơ sở y tế đầu ngành
Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại buổi thăm đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nhân dịp đầu năm và hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Thủ tướng: Cần có cơ chế để nhà khoa học dám dấn thân vào thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khoa học không thể tách rời thị trường, cần có cơ chế để nhà khoa học dám dấn thân vào thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các sáng chế trở thành những sản phẩm thực tế.
Bắt lái thuyền vụ chìm tàu 6 người tử vong ở hồ Thác Bà
Cơ quan điều tra xác định Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển tàu chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển tàu không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn.
Tổng bí thư Tô Lâm: Không để chậm trễ, gián đoạn công việc sau Tết
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu cán bộ, công chức bắt tay ngay vào công việc sau Tết, bảo đảm không chậm trễ, không gián đoạn trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
Ngày làm việc đầu tiên sau Tết, Thủ tướng yêu cầu làm việc nào dứt việc đó
Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, không để chậm trễ, tồn đọng.
Giao thông ùn ứ, hành trình về TP.HCM sau Tết kéo dài gấp đôi
Dòng xe trở lại TP.HCM sau Tết tăng mạnh từ chiều mùng 4, khiến nhiều tuyến cửa ngõ quá tải, có người mất gần gấp đôi thời gian di chuyển, thậm chí phải đi xuyên đêm mới tới nơi.
Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm vụ chìm tàu làm 6 người chết ở hồ Thác Bà
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xác minh nguyên nhân vụ chìm tàu khiến 6 người chết ở hồ Thác Bà.
Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát thị trường vàng
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và theo dõi sát thị trường vàng.
230 người tử vong do TNGT dịp Tết
Ngày 22/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 10h ngày 22/2), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông làm chết 230 người, bị thương 274 người.
Tìm thấy 6 nạn nhân vụ lật tàu ở hồ Thác Bà
Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu khiến 6 người mất tích ở hồ Thác Bà.
Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ phát động Tết trồng cây
Sáng 22/2, Tổng bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).