Sôi động hội vật 400 năm ở Huế

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, không để chậm trễ, tồn đọng.