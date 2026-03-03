Giáo sư Châu Văn Minh muốn làm cầu nối giữa các nhà khoa học với Quốc hội

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Phú Thọ, Giáo sư Châu Văn Minh cho biết ông muốn làm cầu nối giữa các nhà khoa học với Quốc hội, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – vừa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ.

Ngày 2/3, ông Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn 4 phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và 5 xã: Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Duy Khánh.

Trước đó, tại hội nghị giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Châu Văn Minh đã trình bày định hướng hành động nếu trúng cử, trong đó nhấn mạnh sẽ làm cầu nối giữa các nhà khoa học với Quốc hội và các cơ quan quản lý có thẩm quyền để phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.

Ông cho biết sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Ông Châu Văn Minh, sinh năm 1961 tại thành phố Huế. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII. Ông có trình độ chuyên môn cao với bằng Tiến sĩ Hóa học, danh hiệu Giáo sư – Viện sĩ.

Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích.

Trước khi được giới thiệu ứng cử, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có 18 năm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện.

Đến tháng 1/2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

Năm 2014, ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (thuộc hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ).

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 2/4/2021, ông được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Nhà nước Cộng hòa Pháp.

Đến tháng 1/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 29/7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến ngày 5/2/2026, ông được trao danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga.

Tháng 2/2026, ông là Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc giới thiệu Giáo sư Châu Văn Minh vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thể hiện sự tín nhiệm của cử tri và tổ chức giới thiệu đối với một chuyên gia có uy tín nghiên cứu khoa học sâu rộng, đồng thời là người có kinh nghiệm quản lý và am hiểu thực tiễn, phù hợp với tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân.