Tranh cãi quanh sự kiện hai diễn viên AI đầu tiên của Trung Quốc trình làng

Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đã bắt đầu thúc đẩy việc sử dụng AI trong sản xuất phim truyền hình.

Trên mạng cũng lan truyền quan điểm rằng các diễn viên AI sẽ thay thế các vai nam phụ và các vai quần chúng. Thậm chí có công ty sản xuất phim còn tuyên bố cho ra mắt hai “diễn viên AI” của riêng mình, đồng thời mở tài khoản mạng xã hội cho họ, khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc bất ngờ.

Diễn viên AI mang khuôn mặt các diễn viên thật

Công ty sản xuất phim ảnh Yaoke Media (Diệu Khách) đã bất ngờ thông báo về sự ra mắt của hai diễn viên AI tên là Lâm Tịch Nhan (Lin Xiyan) và Tần Lăng Nhạc (Qin Lingyue). Trong video, hai “diễn viên” này không chỉ tự giới thiệu mà còn quảng bá bộ phim mới mà họ tham gia, đồng thời thông báo mở tài khoản mạng xã hội.

Diễn viên AI Lâm Tịch Nhan được coi là mang các nét của gương mặt ngôi sao Triệu Kim Mạch. Ảnh: Sohu.

Công ty truyền thông Yaoke Media đã đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức của mình: "Bước vào kỷ nguyên AI, xuyên suốt các chiều không gian và vượt qua ranh giới giữa thực tế và ảo ảnh, Tần Lăng Nhạc và Lâm Tịch Nhan chính thức ra mắt. Sử dụng công nghệ để hiện thực hóa nghệ thuật, họ lên tiếng cho đam mê và cùng nhau phá vỡ các giới hạn sáng tạo". Video được phát hành cho thấy nữ diễn viên với mái tóc ngắn gọn gàng, đường nét khuôn mặt nổi bật, sống mũi cao và đôi mắt sâu; nam diễn viên có khuôn mặt sắc sảo và sống mũi cao.

Ngoài việc tự giới thiệu trong video, cả hai cũng quảng bá cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt của họ. Nữ diễn viên sẽ vào vai một nhà địa chất, còn nam diễn viên sẽ vào vai một cựu binh. Họ cũng cho biết đã mở tài khoản trên Xiaohongshu và Douyin, nơi họ sẽ chia sẻ công việc và cuộc sống hàng ngày với tư cách là nghệ sĩ AI. "Chúng tôi đang chờ đợi những bình luận của các bạn! Chúng tôi sẽ đọc từng bình luận một!".

Tuy nhiên, hai diễn viên AI này đã bị nghi ngờ về việc sử dụng các đặc điểm khuôn mặt tổng hợp từ nhiều diễn viên khác nhau. Ví dụ, Lâm Tịch Nhan bị cư dân mạng cáo buộc là sự kết hợp các đặc điểm của các nữ diễn viên như Triệu Kim Mạch (Zhao Jinmai), Trương Tử Phong (Zhang Zifeng) và Lương Khiết (Liang Jie); trong khi nam diễn viên Tần Lăng Nhạc lại có vẻ ngoài giống hệt nam diễn viên Trạch Tử Lộ (Zhai Zilu), làm dấy lên lo ngại về bản quyền hình ảnh. Một số cư dân mạng thậm chí còn kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay.

Sau khi xem ảnh, cư dân mạng thốt lên: "Thế giới này cuối cùng cũng điên vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng", và "Đã dùng AI rồi, ngoại hình không thể cao hơn một chút sao?”, “Tôi nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của AI hiện nay vẫn chưa ổn”; "Trông giả tạo quá. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đã tự giết chính mình. Nếu tất cả diễn viên đều là AI, thì bạn chỉ cần tạo ra một loạt khán giả AI"…

Những người khác nhấn mạnh rằng khán giả quan tâm nhiều hơn đến sự thấu hiểu và thể hiện cảm xúc của diễn viên thật hơn là những màn trình diễn được mô phỏng bằng dữ liệu. Lại có những người lo lắng rằng nếu công nghệ AI được phép phát triển một cách bừa bãi, nó có thể ảnh hưởng hơn nữa đến hệ sinh thái của ngành công nghiệp này.

Diễn viên AI Tần Lăng Nhạc bị coi là mang khuôn mặt của nam tài tử Trạch Tử Lộ. Ảnh: Sohu.

Liệu diễn viên AI có “cướp cơm” diễn viên người thật?

Hiện ở một số quốc gia, diễn viên AI đã được sử dụng trong phân khúc dễ bị thay thế nhất. Diễn viên AI có lợi thế rõ ràng ở các loại vai như vai phụ, vai quần chúng, nhân vật nền trong phim cổ trang, quảng cáo, clip ngắn, minh họa nội dung… Vì không cần diễn xuất quá sâu, số lượng lớn, dùng AI sẽ tiết kiệm chi phí cực mạnh.

Ví dụ, AI có thể tạo 1 “đám đông” hàng nghìn người chỉ trong vài phút, không cần casting, không cần trả cát-xê, không cần hậu cần

Lĩnh vực quảng cáo & nội dung số, là nơi diễn viên AI đe dọa mạnh nhất hiện nay với MC ảo, KOL ảo, người mẫu ảo. Lý do: diễn viên AI có thể hoạt động 24/7, không scandal, dễ chỉnh sửa theo thị trường.

Vì sao AI chưa thay thế được diễn viên thật?

Thứ nhất, cảm xúc diễn xuất vẫn là “rào cản”. Diễn viên AI hiện tại có thể giả lập biểu cảm, nhưng khó tạo, chiều sâu tâm lý, phản ứng hóa học tự nhiên (“chemistry”) giữa các diễn viên - những thứ làm nên một bộ phim hay - vẫn cần diễn viên con người.

Thứ hai, khán giả vẫn cần diễn viên người thật. Fan phim ảnh theo dõi diễn viên ngôi sao, không chỉ nhân vật; sức hút của diễn viên chính là thương hiệu cá nhân.

Ví dụ, người ta xem phim vì Leonardo DiCaprio, hay vì Phạm Băng Băng. Diễn viên AI không có đời tư, câu chuyện hay scandal (thứ nghịch lý lại tạo độ hot)

Thứ ba, rào cản pháp lý và đạo đức

Hiện tồn tại tranh cãi lớn về quyền hình ảnh (deepfake), ai sở hữu “khuôn mặt AI”? Có cần xin phép diễn viên thật không?

Do đó nhiều nước đang bắt đầu siết luật về sử dụng diễn viên AI.

Theo Sina, Yahoo!