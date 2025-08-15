Su-57 Nga và F-22 Mỹ có thể "chạm mặt" lần đầu tại hội nghị Trump-Putin ở Alaska

Lần đầu tiên tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga có thể ở trên cùng không phận với F-22 Raptor của Mỹ – cuộc chạm trán hiếm thấy giữa hai siêu tiêm kích thế hệ 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối ngày 15/8, đánh dấu lần đầu tiên vị lãnh đạo đảng Cộng hòa gặp trực tiếp nguyên thủ Điện Kremlin kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Cuộc gặp này có thể đánh dấu một cột mốc khác: lần đầu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga hoạt động cùng không phận với F-22 Raptor của Mỹ.

Cuộc hội đàm – được chính ông Trump mô tả là “rất được mong chờ” – diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson (JBER), nơi đóng một phần lực lượng F-22 của Không quân Mỹ và đóng vai trò then chốt trong việc triển khai sức mạnh tới Bắc Cực – khu vực Nga đang chiếm ưu thế và Mỹ ngày càng quan tâm.

Nếu ông Putin bay tới căn cứ này, nhiều khả năng ông sẽ đi cùng các tiêm kích Su-57. Thông tin công khai cho thấy F-22 và Su-57 chưa từng chạm mặt, dù từng có một lần Su-57 và F-35 Mỹ cùng tham gia triển lãm hàng không ở Ấn Độ hồi tháng 2, sự kiện mà chính phủ Ấn Độ gọi là “lịch sử”.

Su-57, còn được NATO gọi là “Felon”, thường được xem là đối trọng của Nga trước F-22 của Mỹ. Cả hai đều là tiêm kích tàng hình thế hệ 5, trang bị radar và điện tử hàng không tiên tiến, được thiết kế để bay mà không bị phát hiện và tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương.

Tiêm kích thế hệ 5 hiện là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất đang phục vụ, dù các chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 6 đã bắt đầu. Mỹ là quốc gia duy nhất vận hành F-22, trong khi 19 lực lượng không quân khác trên thế giới đang sử dụng F-35 do Lockheed Martin chế tạo.

“Nếu cả hai loại máy bay này gặp nhau trên bầu trời Alaska, chắc chắn cả hai phía sẽ cố gắng thu thập tối đa thông tin về đối phương, đồng thời che giấu tối đa khả năng thực sự của mình”, ông Frederik Mertens – nhà phân tích chiến lược thuộc TNO, một viện nghiên cứu Hà Lan – nhận định.

Theo ông Mertens, F-22 và Su-57 chưa từng cùng xuất hiện trên cùng một không phận. “Số lượng mỗi loại đều không nhiều”, ông nói.

Báo cáo Military Balance 2025 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết Mỹ sở hữu khoảng 165 F-22 Raptor, trong khi Nga chỉ có khoảng 19 Su-57.

Khác với Su-35 – loại thường được sử dụng trong chiến dịch ở Ukraine – Su-57 hầu như không đóng vai trò đáng kể. Khi được triển khai, chúng thường hoạt động ở khoảng cách xa khỏi chiến tuyến, theo báo cáo tình báo của Anh đầu năm 2023. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Ukraine cho biết Nga đã tăng cường sử dụng Su-57 trong vài tuần gần đây, và giữa năm 2024, Ukraine tuyên bố đã tấn công thành công một chiếc Su-57 tại căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Về so sánh thông số, ông Mertens nhận định F-22 vượt trội hơn với khả năng tàng hình tối ưu, trong khi Su-57 vẫn mang nhiều đặc điểm của dòng Su-27, khiến nó dễ bị radar hoặc cảm biến hồng ngoại phát hiện hơn. F-22 cũng được trang bị radar rất tiên tiến.

Dù vậy, Su-57 vẫn là một “máy bay rất đáng gờm và nguy hiểm”, ông nói thêm. Cả F-22 lẫn Su-57 có thể sẽ dùng bộ phản xạ radar (radar reflector) để che giấu khả năng tàng hình thật sự khi bay gần đối phương.

“Mặc dù vậy, việc Su-57 và F-22 xuất hiện cạnh nhau sẽ là một thắng lợi tuyên truyền cho Nga, ít nhất là tạo ấn tượng rằng hai loại máy bay này ngang tầm”, ông Mertens kết luận.