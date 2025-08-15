Moscow sẵn sàng đưa ra lập trường rõ ràng trong hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ trình bày lập trường rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, tập trung vào xung đột Ukraine, NATO và vấn đề lãnh thổ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow đã sẵn sàng đưa ra lập trường rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, với trọng tâm là cuộc xung đột Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Russia 24 được phát sóng hôm 15/8, ông Lavrov – người được cho là đã có mặt tại Anchorage, Alaska, nơi diễn ra cuộc gặp – từ chối dự đoán trước về kết quả hội nghị.

“Chúng tôi không đưa ra dự báo trước. Chúng tôi biết mình có những luận điểm, lập trường rõ ràng và được xác định cụ thể. Chúng tôi sẽ trình bày chúng”, ông nói.

Ông Lavrov cho biết thêm, Moscow và Washington “đã đạt được nhiều kết quả” trong các chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Nga. Kể từ khi ông Trump nhậm chức, ông Witkoff đã đến Nga 5 lần, trong đó cuộc gặp kéo dài 3 giờ tuần trước chủ yếu bàn về xung đột Ukraine.

“Ông Witkoff hành động thay mặt Tổng thống Trump. Chúng tôi hy vọng ngày mai sẽ tiếp tục cuộc trao đổi rất hữu ích này”, Ngoại trưởng Nga nói.

Moscow tuyên bố, việc giải quyết bền vững xung đột Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời công nhận thực tế mới trên chiến trường. Điều này bao gồm việc công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga – các vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014 và 2022.

Trước đó, ông Trump từng gợi ý các cuộc thảo luận có thể bao gồm thỏa thuận hoán đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Nga bác bỏ mọi ý tưởng từ bỏ các vùng lãnh thổ đã sáp nhập qua trưng cầu dân ý. Hiện Moscow vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine, bao gồm đất đai ở các vùng Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk.