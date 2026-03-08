Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Thiên Long chi hơn trăm tỷ đồng trả cổ tức trước thềm đổi chủ

Trong tuần từ 9/3 – 13/3, nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, Thiên Long chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) là đơn vị có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất tuần tới. Tỷ lệ thực hiện là 25%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Doanh nghiệp chốt 13/3 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/3. Ngày thanh toán dự kiến là 31/3.

Thiên Long hiện có hơn 96,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức là hơn 241 tỷ đồng.

Trong đợt chia cổ tức này, CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn sở hữu 46,82% vốn dự kiến nhận gần 113 tỷ đồng. Ông Cô Gia Thọ – Chủ tịch HĐQT sở hữu 6,56% vốn, ước tính thu gần 16 tỷ đồng.

Gần đây, Thiên Long gây nhiều chú ý với động thái tái cấu trúc danh mục đầu tư lẫn hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp dự kiến giải thể chuỗi bán lẻ và đồ chơi Clever Box, đồng thời thoái vốn khỏi Pega Holdings và Nhà sách Phương Nam.

Bên cạnh đó, cổ đông lớn Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) cuối năm ngoái cho biết đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Số lượng cổ phiếu được bán ra gần 41,1 triệu đơn vị.

Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm gần 16 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 18,19%. Nếu thành công, họ sẽ sở hữu tới 65,01% vốn điều lệ và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Theo kế hoạch, giao dịch của Kokuyo dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra trong giai đoạn tháng 10-11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý.

Cổ đông CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (Mã: DNC) sắp nhận cổ tức tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 10/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/3.

Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức 15 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 1/4.

Cơ cấu cổ đông của Điện Nước Lắp máy Hải Phòng khá cô đặc, chủ yếu nằm trong tay ban lãnh đạo công ty.

Hiện tại, ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ nắm 29,7% vốn; Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch HĐQT sở hữu 25,4% vốn: Ông Lê Hữu Cảnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc sở hữu 12,4% vốn, qua đó thu về lượng lớn cổ tức tương ứng.

Về lịch sử hoạt động, Điện nước lắp máy Hải Phòng được thành lập từ năm 1992, tiền thân là Đội điện nước lắp máy có nhiệm vụ lắp đặt điện nước cho các công trình. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty hiện nay là kinh doanh điện nước, xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp.

Tuần tới, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (Mã: ISH) và CTCP Thủy điện Miền Trung (Mã: CHP) cùng chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Thủy điện Srok Phu Miêng Idico thông báo 10/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/3. Thời gian thực hiện dự kiến 27/3.

Với 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức 45 tỷ đồng. Công ty mẹ - Tổng công ty Idico nắm 51,78% vốn, dự kiến nhận 23 tỷ đồng cổ tức. Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu 34,3% vốn sẽ bỏ túi hơn 15 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 của Thuỷ điện Miền Trung là 6/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào 13/4.

Với hơn 157 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả dự kiến gần 157 tỷ đồng. Công ty TNHH Năng lượng REE nắm 24,25% vốn sẽ nhận về 38 tỷ đồng cổ tức, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH cùng sở hữu 22,97% vốn, mỗi đơn vị dự kiến bỏ túi khoảng 36 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Quyền – Thành viên HĐQT nắm 24,25% vốn, ông Lê Quý Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc sở hữu 16,11% vốn sẽ nhận về lần lượt 38 tỷ đồng và 24 tỷ đồng cổ tức.