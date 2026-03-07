Giá vàng SJC bật tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng sáng 7/3

Giá vàng miếng SJC sáng 7/3 được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với sáng 6/3, đánh dấu phiên phục hồi mạnh sau nhịp điều chỉnh hôm qua.

Giá vàng SJC tăng

Sáng 7/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 185 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (6/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 181,7 - 184,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng 6/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 6/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 7/3 giao dịch ở mức 5.171 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.309 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã phục hồi quanh ngưỡng 5.170 USD/ounce. Đà tăng này được kích hoạt bởi dữ liệu thị trường lao động Mỹ tháng 2 yếu kém, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế đang cận kề và thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Báo cáo mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với những dấu hiệu bất ổn khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên mức 4,4%, cao hơn mức dự báo 4,3%. Sự sụt giảm đột ngột của bảng lương phi nông nghiệp đã phơi bày sức khỏe giảm sút của thị trường lao động nội địa.

Diễn biến tiêu cực này đã khiến tâm lý thị trường đảo chiều nhanh chóng; các nhà đầu tư hiện phải đặt lên bàn cân so sánh giữa rủi ro suy thoái kinh tế với lập trường duy trì lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu quay trở lại.

Mặc dù bóng ma lạm phát từ cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn hiện hữu, nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng vệ trước sự bất ổn hệ thống đã hoàn toàn lấn lướt áp lực từ việc tìm kiếm thanh khoản bằng đồng USD.

Giá bitcoin giảm 3,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (7/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 68.313 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 3,8% trong vòng 24h qua sau khi vấp phải áp lực bán tháo tại ngưỡng kháng cự mạnh.

Bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tài chính trước những diễn biến khó lường tại Trung Đông và dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém, Bitcoin vẫn duy trì được đà tăng trưởng 3,8% so với 7 ngày trước (65.841 USD/BTC), bảo toàn nhịp hồi phục theo tuần.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã thu hẹp đáng kể đà giảm, hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 2,8% giá trị so với vùng đỉnh 70.249 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 179 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.424 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.