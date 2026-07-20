VinFast ra mắt xe máy điện mới đi được 150 km/lần sạc

VinFast vừa bổ sung Kinet và Kyo vào danh mục xe máy điện, qua đó mở rộng thêm lựa chọn cho người dùng ở nhóm sản phẩm dưới 50 triệu đồng.

Ngày 20/7, VinFast giới thiệu Kinet và Kyo tại thị trường Việt Nam. Cả hai đều sử dụng pin LFP, hỗ trợ kết nối ứng dụng và có thể lựa chọn hình thức mua kèm pin hoặc thuê pin để sử dụng cùng hệ thống trạm đổi pin công cộng.

Kinet: thiết kế thể thao tương tự Viper

Tổng thể, Kinet có phong cách thiết kế khá giống với Viper, mẫu xe của VinFast ra mắt cách đây chưa lâu. Kiểu dáng xe thiên về thể thao với phần đầu góc cạnh, mặt nạ nhiều tầng và cụm đèn LED Projector.

VinFast Kinet có ngôn ngữ thiết kế góc cạnh và thể thao tương tự Viper. Ảnh: Thượng Tâm.

Dải nhận diện hình chữ V đặt ở trung tâm tạo điểm nhấn, trong khi tay lái cao và phần thân xe bề thế mang lại cảm giác khỏe khoắn.

Kinet có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 2.021 x 713 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Dù chia sẻ không gian với 2 viên pin, cốp của Kinet vẫn có dung tích 22 lít.

Xe sử dụng vành 14 inch, đi kèm giảm xóc sau có bình dầu thể thao. Hệ thống phanh xe gồm phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Bên dưới yên xe là không gian cho 2 hộc chứa pin và cốp dung tích 22 lít. Ảnh: Thượng Tâm.

Mẫu xe này được trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau, công suất tối đa 5.200 W và công suất danh định 3.000 W. Theo công bố của VinFast, Kinet có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây, tốc độ tối đa 90 km/h.

Khi lắp 2 pin LFP dung lượng 1,5 kWh, xe có thể di chuyển tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Kinet được trang bị màn hình TFT, khóa thông minh và khả năng kết nối với ứng dụng VinFast e-Scooter.

Hệ thống đèn với tạo hình chữ V, đi kèm đèn chính dạng projector cho chất lượng chiếu sáng tốt hơn đèn LED thông thường. Ảnh: Thượng Tâm.

Người dùng có thể định vị GPS, tìm xe từ xa và thiết lập vùng an toàn. Xe còn có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đạt chuẩn chống nước IP67 và có khả năng chịu ngập ở độ sâu 50 cm trong tối đa 30 phút theo công bố của hãng.

Kyo: phong cách thời trang, tầm hoạt động 160 km

Khác với Kinet, Kyo hướng đến phong cách mềm mại và thời trang hơn. Xe sử dụng cụm đèn pha tròn dùng bóng LED Projector đặt trên tay lái, logo chữ V ở phần đầu và các đường nét thân xe được xử lý gọn gàng.

Kyo mang phong cách thời trang hơn, với phần đầu gợi nhớ đến Evo. Ảnh: Thượng Tâm.

VinFast Kyo có kích thước 1.999 x 694 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng xe, gồm pin, khoảng 104 kg. Cốp dưới yên có dung tích 21 lít.

Mẫu xe này dùng động cơ in-hub công suất tối đa 3.000 W cho tốc độ tối đa khoảng 64 km/h. Với 2 viên pin trong cốp, Kyo có thể hoạt động 160 km sau mỗi lần sạc đầy.

Động cơ điện trên Kyo cho ra công suất tối đa 3.000 W, tốc độ tối đa 64 km/h. Ảnh: Thượng Tâm.

Trang bị trên Kyo tương tự Kinet, gồm màn hình TFT, khóa thông minh và kết nối ứng dụng VinFast e-Scooter. Xe cũng hỗ trợ định vị GPS, tìm xe từ xa, thiết lập vùng an toàn và khởi hành ngang dốc.

Giá bán và đối thủ

VinFast hiện chưa công bố giá bán của Kinet và Kyo. Hãng cho biết 2 mẫu xe sẽ được phân phối theo hình thức gồm mua kèm pin hoặc thuê pin.

Nhiều khả năng, Kinet và Kyo có thể được định vị cùng phân khúc với Viper, đi kèm mức giá trên dưới 40 triệu đồng. Các mẫu xe nổi bật ở khoảng giá này gồm VinFast Viper (35-40 triệu đồng), Yadea Voltguard U80 (39 triệu đồng) Yadea Vora (43 triệu đồng) hay Dat Bike Era (30-33 triệu đồng).

Kyo và Kinet giúp VinFast mở rộng danh mục ở phân khúc phổ thông, nhóm xe đang được nhiều hãng quan tâm. Ảnh: Thượng Tâm.

Sự xuất hiện của Kinet và Kyo giúp VinFast mở rộng danh mục ở nhóm xe dưới 40 triệu đồng, phân khúc ngày càng được quan tâm. Giá bán, chính sách pin và chi phí sử dụng thực tế sẽ là những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của 2 mẫu xe này khi mở bán.