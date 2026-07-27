Từ đưa con đi học đến đi du lịch cả nhà, VinFast VF MPV 7 “cân” gọn mọi lịch trình

Từ lịch trình đưa đón con mỗi ngày đến những chuyến về quê, du lịch cuối tuần, VinFast VF MPV 7 được đánh giá là “trợ thủ đa năng” nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi dư dả và chi phí nuôi xe dễ chịu.

Giá chỉ từ 650 triệu đồng, nuôi xe nhẹ gánh

Mỗi ngày, lịch trình của anh Phan Như Quỳnh (Hà Nội) là chở hai con tới trường, đưa vợ đến cơ quan rồi đón con vào cuối giờ chiều. Cuối tuần, cả nhà lại về quê ngoại cách thành phố hơn 100 km. Với tần suất chạy dày đặc, những mẫu xe điện với khả năng vận hành tiết kiệm như VinFast VF MPV 7 đã đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình.

“Mỗi tháng nhà tôi gần như không tốn tiền nhiên liệu vì được miễn phí sạc. Tính ra nuôi một chiếc xe 7 chỗ còn nhẹ hơn chiếc sedan chạy xăng tôi đi trước đây”, anh Quỳnh đánh giá.

Trào lưu sắm “nhà di động” đi cắm trại mùa hè: VinFast VF MPV 7 bán chạy trong phân khúc MPV 7 chỗ gia đình

Hiện tại, chủ sở hữu VF MPV 7 và các dòng ô tô điện VinFast được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Nhờ chính sách này, chi phí năng lượng của người dùng gần như bằng 0 trong khoảng 2,5 năm tới.

“Từ ngày lấy xe đến hiện tại xe tôi đã chạy 2.297 km, tháng sạc nhiều nhất là 8 lần, tức là vẫn dư 2 lần sạc miễn phí. Nếu sạc đủ 10 lần, tôi có thể đi được quãng đường khoảng 2.500 đến 3.000 km mỗi tháng, rất ổn với nhu cầu sử dụng hằng ngày”, reviewer Phùng Thế Trọng(kênh Xế Cộng) cho biết.

Không chỉ giảm chi phí sạc, VF MPV 7 còn giúp chủ xe tiết kiệm tiền bảo dưỡng. Trong khi nhiều mẫu xe xăng cần được “chăm sóc” sau mỗi 5.000 km, chu kỳ đưa xe vào xưởng của ô tô điện VinFast là 15.000 km.

Theo đại diện kênhCùng xem xe, danh mục cần kiểm tra, bảo dưỡng của VinFast VF MPV 7 không nhiều nên chi phí cho mỗi lần bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng, rẻ hơn nhiều so với xe xăng.

Thậm chí, chi phí sở hữu ban đầu của mẫu xe điện VinFast cũng rất cạnh tranh so với các xe xăng trên thị trường. VF MPV 7 hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng. Trong tháng 7, cơ hội sở hữu mẫu MPV điện này trở nên “dễ thở” hơn nhờ ưu đãi 20 triệu đồng cùng voucher tri ân trị giá lên tới 80 triệu đồng dành cho khách hàng từng sở hữu ô tô xăng VinFast. Khi cộng gộp các ưu đãi và lợi thế miễn lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện đến năm 2030, chi phí lăn bánh của VF MPV 7 chỉ còn từ 650 triệu đồng.

Khoang xe “thênh thang” cho gia đình 7 người

Trong những chuyến về quê hoặc đi du lịch, VF MPV 7 mang lại sự thoải mái cho cả gia đình anh Phan Như Quỳnh nhờ cabin thoáng đãng. Điểm khác biệt nằm ở hàng ghế thứ ba với khoảng để chân rộng, thoải mái cho 7 người trên những hành trình dài.

“Các hàng ghế êm và thoáng, giúp cả gia đình không mệt khi đi xa. Ngay cả khi lắp hai ghế trẻ em ở hàng ghế thứ hai, không gian sử dụng vẫn thoải mái. Hàng ghế thứ ba đủ chỗ cho người cao 1,7 m ngồi trên quãng đường dài, đồng thời có cửa gió điều hòa riêng”, anh Quỳnh nhận xét.

VF MPV 7 còn đáp ứng tốt nhu cầu đi xa với động cơ công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Theo anh Phùng Thế Trọng, cấu hình này mạnh hơn nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc, giúp xe tăng tốc liền mạch. Bên cạnh đó, bộ lốp 19 inch, khoảng sáng gầm 185 mm và hệ thống treo sau liên kết đa điểm giúp VF MPV 7 duy trì độ ổn định trên nhiều địa hình.

“Trên suốt hành trình đi Cát Bà, tôi đã đi trên cao tốc, qua nhiều cung đường trong cả điều kiện thời tiết mưa gió nhưng cả gia đình vẫn nghỉ ngơi thoải mái trên xe. Chiếc xe vận hành rất chắc chắn, ổn định và bám đường tốt”, anh Phùng Thế Trọng cho biết.

Bên cạnh khả năng vận hành, reviewer kênh Xế Cộng đánh giá cao trợ lý ảo VinFast với khả năng nhận lệnh bằng tiếng Việt. Người lái có thể tăng, giảm âm lượng, điều chỉnh điều hòa… bằng giọng nói mà không cần thao tác bằng tay.

Không gian 7 chỗ, khả năng vận hành ổn định và chi phí nuôi xe “nhẹ gánh” giúp VF MPV 7 đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa của gia đình. Đó là lý do kể từ khi bắt đầu bàn giao vào đầu năm nay, mẫu xe của VinFast liên tục nằm trong nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường.