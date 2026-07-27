Loạt ô tô từng "kèm lạc" nay giảm giá hơn 100 triệu đồng để hút khách

Sau thời gian khan hàng và bán chênh, nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam đang được đại lý mạnh tay ưu đãi để giải phóng tồn kho và thu hút khách mua trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Từng có thời điểm khách hàng phải chấp nhận mua thêm phụ kiện hoặc trả chênh để được nhận xe sớm, nhiều mẫu ô tô nay lại bước vào cuộc đua giảm giá nhằm kích cầu.

Hyundai Santa Fe giảm 40-170 triệu đồng

Không còn duy trì sức nóng như những năm trước, Hyundai Santa Fe đang được nhiều đại lý đẩy mạnh ưu đãi để "xả" hàng tồn. Mức giảm tiền mặt cao nhất hiện lên tới 170 triệu đồng, trong khi tổng giá trị chương trình ưu đãi có thể đạt 220 triệu đồng nếu cộng thêm các quyền lợi dành cho hội viên.

Santa Fe được giảm giá mạnh với một số phiên bản có mức ưu đãi lên tới 170 triệu đồng. Ảnh: Hyundai.

Các phiên bản được giảm mạnh nhất đều là xe sản xuất năm 2025. Trong đó, Santa Fe Prestige được ưu đãi 160 triệu đồng, Calligraphy 7 chỗ và Calligraphy Turbo cùng giảm 170 triệu đồng. Riêng Santa Fe Hybrid mới ra mắt chỉ được giảm khoảng 40 triệu đồng.

Trước đây, Santa Fe nhiều lần rơi vào tình trạng khan hàng. Năm 2019 và thời điểm thiếu chip năm 2022, nhiều khách hàng phải mua thêm phụ kiện hoặc trả chênh từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng mới có thể nhận xe sớm.

Sức hút của Santa Fe giảm dần khi phân khúc SUV cỡ D trở nên cạnh tranh hơn. Đồng thời, việc thế hệ mới loại bỏ tùy chọn động cơ diesel - phiên bản từng được nhiều khách hàng đánh giá cao - cũng ảnh hưởng phần nào đến sức hút của mẫu xe này.

Toyota Veloz Cross giảm 100-115 triệu đồng

Hiện tại, Toyota Veloz Cross được nhiều đại lý chào bán với mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt tại Việt Nam. Theo khảo sát của VietTimes, một đại lý Toyota tại TP.HCM giảm khoảng 100 triệu đồng cho Veloz bản tiêu chuẩn và 110 triệu đồng cho bản Top.

Trong khi đó, một đại lý tại Hà Nội áp dụng mức ưu đãi lên tới 115 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản Top xuống còn 545 triệu đồng, thay vì 660 triệu đồng như niêm yết.

Toyota Veloz Cross được nhiều đại lý ưu đãi hơn 100 triệu đồng nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV. Ảnh: Toyota.

Chương trình gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ hãng, một năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi riêng của đại lý. Theo nhân viên bán hàng, giá lăn bánh thực tế sau ưu đãi dao động khoảng 630-650 triệu đồng, còn thấp hơn giá niêm yết ban đầu của xe.

Khi mới gia nhập thị trường, Veloz Cross từng được nhiều khách hàng săn đón nhờ thiết kế hiện đại, cấu hình 7 chỗ đi kèm gói hỗ trợ lái ADAS. Nguồn cung khan hiếm trong giai đoạn đầu khiến nhiều khách hàng chấp nhận mua thêm gói phụ kiện khoảng 40 triệu đồng để sớm nhận xe.

Sau vài năm, cục diện đã thay đổi. Bên cạnh áp lực cạnh tranh từ Mitsubishi Xpander, Veloz Cross còn phải đối mặt với sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới, đặc biệt là nhóm MPV thuần điện có lợi thế về chi phí sử dụng. Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn buộc hãng và đại lý liên tục tung ưu đãi để duy trì sức hút của mẫu xe này.

Suzuki Jimny giảm 180 triệu đồng

Từng gây sốt khi ra mắt, Jimny hiện là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong dải sản phẩm của Suzuki.

Theo tìm hiểu của VietTimes, một đại lý tại TP.HCM đang rao bán mẫu xe này với giá 609 triệu đồng, tức giảm 180 triệu đồng so với mức giá niêm yết 789 triệu đồng. Mức ưu đãi trên áp dụng cho các xe sản xuất năm 2024.

Đây cũng là mức giảm sâu nhất của Jimny kể từ khi mẫu xe này được giới thiệu tại Việt Nam. Trước đó, từ năm 2025, Jimny đã nhiều lần được điều chỉnh giá để xử lý lượng xe tồn, với mức ưu đãi ban đầu khoảng 120 triệu đồng trước khi tăng lên 180 triệu đồng như hiện nay.

Thiết kế nhỏ gọn cùng phong cách SUV địa hình đặc trưng là điểm tạo nên sức hút của Suzuki Jimny. Ảnh: Thượng Tâm.

Ở thời điểm ra mắt, Jimny được săn đón nhờ phong cách SUV địa hình cỡ nhỏ hiếm có trên thị trường. Mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản vốn đã gây tiếng vang tại nhiều thị trường quốc tế, kết hợp nguồn cung hạn chế nên khách mua xe phải "kèm lạc" 30-50 triệu đồng để nhận xe sớm.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu, sức hút của Jimny giảm rõ rệt. Dù có giá gần 800 triệu đồng, mẫu xe chỉ sở hữu không gian 3 cửa nhỏ hẹp, nội thất đơn giản và trang bị khá khiêm tốn so với mặt bằng phân khúc.

Trong bối cảnh phần lớn khách Việt ưu tiên những mẫu crossover rộng rãi, nhiều tiện nghi để phục vụ nhu cầu gia đình, Jimny chỉ phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích phong cách off-road và cá tính riêng.