Mất gần 1/3 doanh số, xe côn tay "hụt hơi" trước đà tăng của xe điện

Giữa lúc thị trường xe máy phục hồi và xe điện tăng trưởng nhanh, nhóm xe côn tay lại liên tục mất khách, đặt dấu hỏi về tương lai của phân khúc từng được nhiều người trẻ ưa chuộng.

Doanh số xe côn tay đi ngược chiều tăng trưởng

Thị trường xe máy Việt Nam bước qua nửa đầu năm 2026 với kết quả tương đối tích cực. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM đã bán ra hơn 1,3 triệu xe trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở mảng xe điện, đà tăng còn rõ nét hơn. Theo báo cáo của Motorcycles Data, lượng xe 2 bánh chạy điện tiêu thụ tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 84,5% so với cùng kỳ. Riêng VinFast đã bàn giao 143.136 xe máy điện và xe đạp điện trong quý I, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 5 thành viên VAMM bán ra hơn 1,3 triệu xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong bức tranh tăng trưởng đó, xe côn tay chính hãng dưới 175 cc lại đi theo hướng ngược lại.

Theo số liệu VietTimes có được, 4 mẫu xe côn tay được phân phối chính hãng gồm Honda Winner X, Yamaha Exciter, Suzuki Raider và Satria đạt tổng doanh số 74.878 xe trong năm 2024. Sang năm 2025, con số này giảm còn 50.697 xe, mất 32,3% so với 2024.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, 4 mẫu xe trên bán được 9.152 xe, thấp hơn 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, đà giảm không chỉ diễn ra trong một năm riêng lẻ mà tiếp tục kéo dài sang năm 2026.

Honda Winner X vẫn dẫn đầu nhóm xe côn tay chính hãng nhưng doanh số giảm từ 40.059 xe năm 2024 xuống 29.623 xe năm 2025, tương đương mức 26%. Yamaha Exciter giảm mạnh hơn, từ 29.833 xe xuống 19.409 xe, mất gần 35%.

Honda Winner X vẫn dẫn đầu nhóm xe côn tay, nhưng doanh số đã giảm liên tiếp trong 2 năm qua. Ảnh: Honda.

Tình hình của Suzuki khó khăn hơn. Raider chỉ bán được 1.191 xe trong năm 2025, giảm 65,4%. Satria đạt 474 xe, giảm 69,3%. Trong hai tháng đầu năm 2026, doanh số Raider và Satria tiếp tục giảm lần lượt 49% và 65,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Có thể thấy, xe côn tay đang đi ngược xu hướng chung của thị trường. Người Việt vẫn mua nhiều xe 2 bánh, nhưng sự quan tâm dành cho phân khúc xe thể thao này ngày càng thu hẹp.

Chưa tạo được sức bật dù giảm giá liên tục

Dù vậy, Honda, Yamaha và Suzuki vẫn chưa từ bỏ phân khúc xe côn tay. Các mẫu xe chủ lực của 3 hãng đều được làm mới trong thời gian gần đây, với những thay đổi không chỉ nằm ở màu sắc hay tem trang trí mà còn liên quan đến thiết kế, động cơ và công nghệ an toàn.

Honda giới thiệu Winner R vào tháng 9/2025 với diện mạo khác biệt so với Winner X. Mẫu xe này được bổ sung phanh ABS trên một số phiên bản, đi kèm giá đề xuất từ 46,2 đến 50,6 triệu đồng.

Trong hai tuần đầu tháng 7 vừa qua, Suzuki và Yamaha lần lượt ra mắt Satria và Exciter bản nâng cấp tại Việt Nam. Bên cạnh việc tinh chỉnh thiết kế, Satria được bổ sung phanh ABS, trong khi Exciter có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo cùng ABS trên các phiên bản cao cấp.

Suzuki vừa giới thiệu Satria bản nâng cấp với một số thay đổi về thiết kế và bổ sung phanh ABS. Ảnh: Thượng Tâm.

Song song với việc nâng cấp sản phẩm, các hãng và đại lý cũng liên tục áp dụng ưu đãi để kích cầu. Yamaha Exciter có thời điểm được giảm vài triệu đồng so với giá đề xuất. Honda Winner thường xuyên được giảm sâu, có lúc tổng mức ưu đãi từ hãng và đại lý lên tới khoảng 15 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của một số phiên bản xuống chỉ còn hơn 30 triệu đồng.

Việc cả 3 hãng liên tục làm mới sản phẩm cho thấy xe côn tay vẫn có nhóm khách hàng trung thành. Tuy nhiên, ngay cả khi được bổ sung thêm trang bị và kéo giá bán xuống mức dễ tiếp cận hơn, doanh số phân khúc vẫn chưa cải thiện rõ rệt.

Những nỗ lực này chủ yếu giúp Winner, Exciter và Satria duy trì sự hiện diện trên thị trường, chứ chưa tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho xe côn tay.

Xe điện lên ngôi, vì sao?

Trái ngược với xe côn tay, nhóm xe máy điện tăng trưởng mạnh qua các năm và chiếm tỷ trọng đáng kể trên thị trường xe 2 bánh. VinFast là hãng công bố số liệu đầy đủ nhất, qua đó phản ánh khá rõ tốc độ mở rộng của phân khúc này.

Năm 2024, VinFast bàn giao 70.977 xe máy điện, gần bằng tổng doanh số hơn 74.000 chiếc của Honda Winner, Yamaha Exciter, Suzuki Raider và Satria. Sang năm 2025, doanh số xe máy điện của hãng tăng lên 406.453 chiếc, tăng 473% so với 2024 và cao gấp khoảng 8 lần lượng tiêu thụ của nhóm xe côn tay chính hãng.

Doanh số xe máy điện VinFast tăng từ 70.977 chiếc năm 2024 lên 406.453 chiếc năm 2025, cao gấp khoảng 8 lần nhóm xe côn tay chính hãng. Ảnh: VinFast.

Đặt trong quy mô chung, hơn 406.000 xe máy điện VinFast tương đương khoảng 15,5% tổng doanh số 2,61 triệu xe của năm thành viên VAMM trong năm 2025. Cùng thời gian đó, nhóm xe côn tay chỉ chiếm chưa đến 2% doanh số của các thành viên VAMM.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Riêng quý I, VinFast bàn giao 143.136 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ trong 3 tháng, lượng xe này đã cao gấp gần 3 lần tổng doanh số cả năm 2025 của Winner, Exciter, Raider và Satria.

Số liệu từ Motorcycles Data cũng ghi nhận lượng xe 2 bánh chạy điện tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 84,5% so với cùng kỳ. Các hãng như Yadea, Dat Bike, Pega hay DK Bike chưa công bố doanh số nên chưa thể xác định chính xác quy mô toàn phân khúc. Dù vậy, số lượng mẫu xe, đại lý và điểm bán ngày càng nhiều cho thấy xu hướng điện hóa không chỉ tập trung ở một thương hiệu.

Sự phát triển của xe điện cũng làm thay đổi tiêu chí chọn phương tiện. Với nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hằng ngày, nhiều khách hàng ưu tiên xe dễ điều khiển, không cần phải bóp côn hoặc chuyển số liên tục. Chi phí năng lượng thấp, ít hạng mục bảo dưỡng và sự mở rộng của mạng lưới sạc, đổi pin cũng giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn.

Các hãng xe đang đẩy mạnh đầu tư trạm đổi pin, hạ tầng được xem là yếu tố quan trọng để mở rộng sức hút của xe máy điện. Ảnh: Honda.

Xu hướng này còn được thúc đẩy bởi chính sách kiểm soát khí thải tại các đô thị, trước mắt là việc Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi từ ngày 1/7/2026.

Cùng lúc, các hãng xe đang đầu tư mạnh hơn cho sản phẩm điện và giải quyết bài toán thời gian nạp năng lượng bằng pin tháo rời, trạm sạc và mô hình đổi pin. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện có thể giúp xe điện phù hợp hơn với người thường xuyên di chuyển, qua đó gia tăng sức ép lên phân khúc xe côn tay trong thời gian tới.

Trong khi đó, xe côn tay vẫn có lợi thế về cảm giác lái, khả năng kiểm soát động cơ và kiểu dáng thể thao. Tuy nhiên, những yếu tố này ngày càng khó thuyết phục số đông khi người mua có thêm nhiều lựa chọn tiện dụng hơn trong cùng khoảng giá.

Diễn biến doanh số đang phản ánh rõ sự thay đổi trong nhu cầu. Xe điện ngày càng phổ biến, còn xe côn tay dần thu hẹp thành lựa chọn dành cho nhóm khách hàng thực sự coi trọng trải nghiệm điều khiển.