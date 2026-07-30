Duyên Hà bị hủy kết quả trúng đấu giá khu "đất vàng" 18 Cao Bá Quát

Hà Nội vừa hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng khu "đất vàng" tại số 18 phố Cao Bá Quát, nơi được quy hoạch xây dựng khách sạn 5 sao, sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội, đơn vị bị hủy kết quả trúng đấu giá là Công ty TNHH Duyên Hà. Nguyên nhân là doanh nghiệp không nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định. Với vi phạm này, doanh nghiệp không được hoàn trả khoản tiền đặt trước đã nộp khi tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu Công ty TNHH Duyên Hà liên hệ với Thuế thành phố, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực I và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hà Nội để được hướng dẫn hoàn trả phần tiền đã nộp vượt quá khoản tiền đặt trước theo đúng quy định hiện hành.

Sau quyết định hủy kết quả, UBND TP Hà Nội giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá thực hiện các thủ tục hủy kết quả trúng đấu giá khu đất. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng khu đất và báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định hướng xử lý tiếp theo.

Khu đất tại số 18 Cao Bá Quát hiện thuộc địa bàn phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình). Đây là một trong những khu đất có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm Thủ đô, được quy hoạch xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 414 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng công trình chính khoảng 188 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 28 tỷ đồng và chi phí lãi vay tạm tính gần 16 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, công trình có chiều cao từ 5 - 6 tầng. Mặt phố Cao Bá Quát được xây dựng cao từ 3 - 5 tầng, tương ứng chiều cao khoảng 12 - 20 m. Phần phía sau công trình lùi từ 3 - 6 m so với mặt phố và được phép xây dựng tối đa 6 tầng, cao khoảng 22 m. Dự án có tổng diện tích sàn hơn 15.900 m2, mật độ xây dựng khoảng 79%.

Đến năm 2024, dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình (cũ). Cuối năm 2025, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng 3.366 m2 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn 5 sao.

Phiên đấu giá khi đó thu hút sự chú ý lớn của thị trường khi giá khởi điểm được xác định ở mức hơn 201,7 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 679 tỷ đồng cho toàn bộ khu đất.

Kết thúc phiên đấu giá, Công ty TNHH Duyên Hà trở thành đơn vị trúng đấu giá với mức trả hơn 1.379 tỷ đồng, cao hơn gấp 2 lần giá khởi điểm.

Trước khi tham gia đấu giá, Duyên Hà đã đặt cọc hơn 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Doanh nghiệp có năng lực tài chính ra sao?

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp được thành lập năm 1993, hiện đặt trụ sở tại số 4, ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng, bao gồm đại lý đổi ngoại tệ và dịch vụ trực tiếp nhận, chi trả ngoại tệ.

Tính đến tháng 8/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Phạm Văn Duyên góp 2.986,23 tỷ đồng, tương đương 96,33% vốn điều lệ, và bà Vũ Thị Thu Hà góp 113,77 tỷ đồng, tương đương 3,67%.

Đến tháng 5/2026, bà Vũ Thị Thu Hà (SN 1970) được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Phạm Văn Duyên (SN 1970).

Duyên Hà hoạt động theo mô hình đa ngành, trải rộng từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.

Tên tuổi của doanh nghiệp gắn liền với hệ thống sản xuất xi măng Duyên Hà, trong đó nổi bật là Nhà máy Xi măng Duyên Hà tại Ninh Bình. Dự án được đầu tư hơn 200 triệu USD, xây dựng trên diện tích 45 ha nhà máy và khoảng 310 ha vùng nguyên liệu. Dây chuyền I đi vào hoạt động cuối năm 2007, tiếp đến dây chuyền II hoàn thành đầu năm 2010, nâng tổng công suất thiết kế lên 3 triệu tấn xi măng mỗi năm.