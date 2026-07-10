VinFast sắp ra mắt 2 mẫu xe máy điện trong tháng 7

Trong tháng 7, VinFast dự kiến ra mắt 2 mẫu xe máy điện mới với phong cách khác biệt. Trong đó, một mẫu thiên về thể thao, cá tính và một mẫu hướng đến thời trang, đô thị.

Sau khi ra mắt mẫu ô tô điện mini VF 2, VinFast tiếp tục hé lộ 2 mẫu xe máy điện mới. Mẫu xe đầu tiên gây chú ý với mặt nạ trước góc cạnh, cụm đèn LED sắc sảo, dải nhận diện dạng chữ V ở trung tâm và hai dải đèn chiếu sáng đặt thấp hai bên. Tổng thể gợi cảm giác thể thao, hầm hố, có phần tương đồng với phong cách của mẫu Viper ra mắt cách đây chưa lâu.

Mẫu xe máy điện mới của VinFast gây chú ý với thiết kế đầu xe góc cạnh, cụm đèn LED sắc sảo và logo chữ V phát sáng ở trung tâm. Ảnh: VinFast.

Phần đầu xe có tỷ lệ khá bề thế, tay lái đặt cao, gương chiếu hậu lớn và các mảng ốp được tạo hình nhiều tầng. Logo chữ V phát sáng ở trung tâm mặt nạ là điểm nhấn thị giác, cho thấy đây có thể là một mẫu scooter điện đô thị được định vị khác biệt so với các dòng xe phổ thông hiện nay.

Mẫu xe thứ 2 có phong cách mềm mại và thực dụng hơn. Hình ảnh hé lộ cho thấy xe mang phong cách thời trang, cụm đèn pha tròn đặt trên tay lái, đèn xi-nhan tích hợp ở yếm trước. Thiết kế này gợi liên tưởng đến một mẫu xe đô thị gọn gàng, phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày.

Hiện VinFast chưa công bố tên gọi, thông số pin, quãng đường di chuyển, tốc độ tối đa hay giá bán của 2 mẫu xe này. Theo ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc VinFast xe máy điện thị trường Việt Nam, bộ đôi sản phẩm mới sẽ ra mắt ngay trong tháng 7 này.

Mẫu xe thứ 2 mang phong cách thời trang, cụm đèn pha tròn trên tay lái và các chi tiết thiết kế hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị. Ảnh: VinFast.

Việc giới thiệu cùng lúc 2 mẫu xe cho thấy hãng có thể đang muốn bổ sung lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng, từ người dùng chuộng kiểu dáng thể thao đến nhóm cần một mẫu xe điện đô thị dễ sử dụng.

Động thái trên diễn ra sau khi VinFast công bố quy hoạch lại danh mục xe máy điện theo 3 dòng gồm phổ thông, cao cấp và thể thao. Theo định hướng này, dải sản phẩm phổ thông tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày và kinh doanh dịch vụ, trong khi các dòng cao cấp, thể thao được bổ sung để mở rộng tệp khách hàng.

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện không còn ở giai đoạn sơ khai mà đã bước vào cuộc cạnh tranh rõ rệt về danh mục, giá bán và hệ sinh thái sử dụng. Các hãng đối thủ của VinFast cũng đang tăng tốc đa dạng hóa sản phẩm để bám sát nhiều phân khúc hơn.

Era là ví dụ cho thấy thị trường xe máy điện Việt Nam đã bước vào giai đoạn cạnh tranh rõ rệt, khi các hãng đối thủ của VinFast liên tục mở rộng danh mục để bám sát nhiều phân khúc khách hàng hơn. Ảnh: Dat Bike.

Yadea hiện phân phối khoảng 15 mẫu xe tại Việt Nam, với mức giá trải dài từ 16 triệu đến 43 triệu đồng. Dat Bike cũng bắt đầu lấn sang nhóm xe phổ thông hơn với mẫu Era, có giá trên dưới 30 triệu đồng, bên cạnh các dòng xe hiệu năng cao đã bán trước đó.

Trong bối cảnh đó, việc VinFast chuẩn bị tung thêm 2 mẫu xe máy điện mới trong tháng 7 có thể giúp hãng làm mới danh mục, tăng lựa chọn cho khách hàng đô thị và duy trì sức ép cạnh tranh. Cấu hình pin, trang bị và giá bán sẽ là những yếu tố quyết định mức độ chú ý của thị trường khi xe ra mắt.