Eximbank tăng trích lập dự phòng, lợi nhuận quý II giảm một nửa

Eximbank ghi nhận lợi nhuận quý II/2026 giảm 48% do tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong khi đó, tổng nợ xấu tăng lên gần 5.800 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu vượt mốc 3%.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế hơn 340 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 51% xuống 250 tỷ đồng.

Lợi nhuận Eximbank suy giảm trong bối cảnh ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, từ 201 tỷ đồng lên 479 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Eximbank cũng ghi nhận nhiều biến động trong quý II. Thu nhập lãi thuần giảm 5% xuống 1.395 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh 83% về 32 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 7% xuống 150 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 79% lên 252 tỷ đồng. Song, phần này không được thuyết minh chi tiết trong BCTC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 678 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 520 tỷ đồng, cùng giảm khoảng 55% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Như vậy, sau 6 tháng, ngân hàng đã thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo ngân hàng Eximbank đánh giá 2026 là năm môi trường kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, với các áp lực từ lãi suất, tỷ giá, dòng vốn và diễn biến khó lường của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì đà phục hồi, một số lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, tác động đến khả năng hấp thụ vốn và chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng.

“Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về quản trị, minh bạch và chuyển đổi mô hình hoạt động”, Eximbank đánh giá.

Nợ xấu gia tăng

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt 266.067 tỷ đồng, giảm 3% so với hồi đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 188.029 tỷ đồng tăng 2%, tiền gửi khách hàng đạt 170.608 tỷ đồng, giảm 4%.

Về chất lượng tài sản, tổng số dư nợ xấu (nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5) tăng từ 5.271 tỷ đồng lên 5.792 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu từ 2,86% lên 3,08%.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6, nợ dưới tiêu chuẩn Eximbank hơn 1.265 tỷ đồng, nợ nghi ngờ 1.356 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn 3.171 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC Eximbank.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu từ 2,69% về 2,5%, tương ứng giảm 0,19 điểm %. Như vậy, để thực hiện được mục tiêu này, nhà băng cần tích cực xử lý nợ xấu trong nửa cuối năm.

Về tình hình nhân sự, tính đến cuối tháng 6, Eximbank còn 5.635 cán bộ, nhân viên, giảm 506 người so với hồi đầu năm (6.141 người).

Trong bối cảnh ngân hàng đẩy mạnh tinh gọn nhân sự, chi phí dành cho nhân viên cũng giảm mạnh trong quý II. Trong đó, khoản chi lương và phụ cấp giảm 33% so với cùng kỳ xuống 369 tỷ đồng.