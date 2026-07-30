FLC Hạ Long nợ BHXH hơn 20 tỷ đồng, ảnh hưởng 249 lao động

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN, trong đó có FLC Hạ Long.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp đã bị Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị khởi kiện, một số trường hợp đã được chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để xem xét, xử lý theo quy định.

Theo thông tin được công bố, có 49 doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền nợ lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long bị ghi nhận chậm đóng, trốn đóng hơn 20 tỷ đồng, kéo dài 42 tháng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 249 người lao động.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long nợ BHXH. Ảnh: chụp màn hình.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long được thành lập tháng 5/2016, là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC, có trụ sở tại Khu FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp được giao triển khai nhiều dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng của FLC trên địa bàn tỉnh, nổi bật là Quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long và Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long.