FLC Hạ Long nợ BHXH hơn 20 tỷ đồng, ảnh hưởng 249 lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp đã bị Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị khởi kiện, một số trường hợp đã được chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để xem xét, xử lý theo quy định.
Theo thông tin được công bố, có 49 doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền nợ lên tới hàng chục tỷ đồng.
Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long bị ghi nhận chậm đóng, trốn đóng hơn 20 tỷ đồng, kéo dài 42 tháng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 249 người lao động.
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long được thành lập tháng 5/2016, là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC, có trụ sở tại Khu FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp được giao triển khai nhiều dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng của FLC trên địa bàn tỉnh, nổi bật là Quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long và Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long.
Theo kết luận của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long hiện là đơn vị triển khai 4 dự án lớn của Tập đoàn FLC trên địa bàn, gồm Quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, Sân golf Ngôi sao Hạ Long và hai dự án khu đô thị tại phường Cao Xanh. Đến nay, dự án sân golf đã đi vào hoạt động, quần thể nghỉ dưỡng đã khai thác một phần, trong khi hai dự án khu đô thị vẫn đang triển khai.
Các dự án đã được thanh tra toàn diện, trong đó 61/71 kiến nghị đã được xử lý, còn 10 nội dung tồn đọng liên quan đến nghĩa vụ tài chính, đất đai và thủ tục pháp lý. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ rà soát toàn bộ các khoản nợ, bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt và các khoản phát sinh. Trên cơ sở đó, các biện pháp thu hồi nợ sẽ được triển khai nhằm kéo giảm nợ xấu của Tập đoàn FLC và đảm bảo kỷ cương tài chính.