Ô tô điện VinFast áp đảo thị trường, xe xăng vẫn chưa mất vị thế

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, xe điện áp đảo bảng xếp hạng ô tô bán chạy nhưng cuộc đua điện hóa vẫn chủ yếu do VinFast dẫn dắt, trong khi xe xăng giữ lợi thế ở các phân khúc đặc thù.

Danh sách 10 ô tô bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự thay đổi lớn về trật tự thị trường.

VinFast Limo Green dẫn đầu với 27.927 xe, tiếp theo là VF 3 với 23.781 xe và VF 5 với 20.167 xe. VF 6 và VF MPV 7 lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5. VF 7 xuất hiện ở vị trí cuối bảng.

Sáu mẫu VinFast đạt tổng cộng 101.946 xe, chiếm gần 77% doanh số của toàn bộ top 10. Bốn vị trí còn lại thuộc về Toyota Yaris Cross, Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander và Ford Ranger.

Nhìn vào bảng xếp hạng, xe điện dường như đã giành ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu tách VinFast khỏi bức tranh chung, phần còn lại của thị trường xe điện vẫn khá mờ nhạt.

Xe điện trỗi dậy nhưng chưa đồng đều

Hiện tại, thị trường Việt Nam có khoảng 40 mẫu ô tô thuần điện được phân phối chính hãng, trải rộng từ xe mini VinFast VF 2 có giá 188 triệu đồng đến mẫu siêu sang Rolls-Royce Spectre giá 17,9 tỷ đồng. Xét về số lượng sản phẩm và khoảng giá, người mua đã có nhiều lựa chọn hơn đáng kể so với vài năm trước.

VF 2 là mẫu xe điện mới nhất vừa ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Tuy nhiên, sự phong phú về mẫu mã chưa đồng nghĩa doanh số được phân bổ đồng đều giữa các thương hiệu. Trong nhóm xe điện ngoài VinFast, chỉ có Ford Mustang Mach-E được công bố số liệu bán hàng định kỳ.

Các hãng phổ thông như BYD, Geely, Wuling đến những thương hiệu xe sang gồm Mercedes-Benz, BMW, Audi và Porsche, đều không công bố doanh số từng mẫu theo tháng.

Với các hãng Trung Quốc, thông tin bán hàng thường được đưa ra dưới dạng số liệu tổng hợp, phần nào cho thấy mức độ quan tâm của khách hàng nhưng chưa phản ánh rõ sức bán của từng sản phẩm.

Hồi tháng 1, BYD cho biết đã bán được 5.000 xe sau 2 năm hiện diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này bao gồm cả ô tô thuần điện và xe hybrid. Tương tự, Geely từng thông báo nhận 1.200 đơn đặt hàng cho EX2 và EX5 hybrid, nhưng không tách riêng số lượng của từng mẫu.

Cách công bố gộp khiến thị trường khó xác định sản phẩm nào đóng góp doanh số chính, đồng thời chưa cho thấy quy mô thực tế của nhóm xe điện ngoài VinFast.

Điều này không có nghĩa ô tô điện nhập khẩu không tìm được khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu số liệu bán hàng liên tục và minh bạch, lượng thảo luận trên mạng xã hội hay số đơn đặt trước mới chỉ là tín hiệu ban đầu. Những dữ liệu này chưa đủ để khẳng định một mẫu xe đã tạo được vị thế bền vững trên thị trường.

Khoảng cách giữa VinFast và phần còn lại vì thế không chỉ nằm ở số lượng xe bán ra, mà còn đến từ hệ sinh thái sử dụng. V-Green đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, đồng thời có kế hoạch bổ sung 99 siêu trạm sạc trong năm 2026. Đây là lợi thế mà các thương hiệu xe điện khác khó có thể xây dựng trong thời gian ngắn.

Bên cạnh hạ tầng sạc, VinFast còn hỗ trợ khách hàng bằng chính sách giá, phương án tài chính và chương trình miễn phí sạc. Những yếu tố này đặc biệt có giá trị với người sử dụng xe thường xuyên, nhất là nhóm kinh doanh vận tải.

Việc Limo Green đứng đầu danh sách xe bán chạy cho thấy khách hàng kinh doanh vận tải đang đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của ô tô điện. Với nhóm này, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận trạm sạc thường có sức nặng lớn hơn cảm giác lái hay hình ảnh thương hiệu.

Limo Green cho thấy đà tăng của xe điện tại Việt Nam đang được thúc đẩy mạnh bởi nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Ảnh: VinFast.

Do đó, sự trỗi dậy của xe điện tại Việt Nam là xu hướng có thật, nhưng chưa thể xem là bước tiến đồng đều của toàn bộ phân khúc. Ở thời điểm hiện tại, tăng trưởng chủ yếu tập trung vào VinFast, thương hiệu đang sở hữu đồng thời danh mục sản phẩm rộng, hạ tầng sạc lớn và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng.

Phần còn lại của thị trường xe điện vẫn cần thêm thời gian, doanh số thực tế và một hệ sinh thái đủ hoàn chỉnh để thu hẹp khoảng cách này.

Xe xăng bị đe dọa nhưng chưa mất vị thế

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, người Việt mua 328.818 ô tô trong nửa đầu năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ.

Riêng VinFast bán 115.916 xe, tăng 71,5%, qua đó nâng thị phần từ 26,5% lên 35,2%. Trong khi đó, thị phần của THACO, Toyota và TC Motor đều bị thu hẹp dù doanh số vẫn ghi nhận tăng trưởng.

Ranger, Xpander, CX-5 vẫn giữ được vị trí trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường nhờ định vị khách hàng rõ ràng. Ảnh: Ford.

Sức ép từ làn sóng xe điện lên nhóm xe xăng trở nên rõ rệt hơn. Dù vậy, 4 mẫu động cơ đốt trong còn lại trong top 10 vẫn đạt tổng doanh số 31.046 xe. Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5 đều vượt 8.000 chiếc, Mitsubishi Xpander đạt 7.791 chiếc, còn Ford Ranger bán được 6.986 chiếc.

Bốn mẫu xe này giữ được sức bán nhờ định vị rõ ràng. Yaris Cross phục vụ nhu cầu xe gầm cao đô thị. CX-5 hướng đến gia đình cần SUV cỡ C có giá cạnh tranh. Xpander đáp ứng nhu cầu 7 chỗ và kinh doanh vận tải. Ranger gần như giữ một vị trí riêng trong nhóm bán tải phục vụ cả công việc lẫn sử dụng cá nhân.

Sức sống của xe động cơ đốt trong không chỉ đến từ những mẫu xe kể trên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các thành viên VAMA bán được 149.761 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên cho thấy sức mua của nhóm xe xăng dầu chưa suy giảm. Thị phần của nhóm này bị thu hẹp do VinFast tăng trưởng quá nhanh, nhưng quy mô tiêu thụ thực tế vẫn tiếp tục đi lên.

Đà tăng doanh số cũng đi cùng nhịp làm mới sản phẩm. Trong nửa đầu năm, THACO giới thiệu 11 mẫu xe và phiên bản mới, Toyota đưa Hilux thế hệ mới ra thị trường, Ford ra mắt Ranger bản mới, còn Hyundai bổ sung Stargazer nâng cấp. Danh mục sản phẩm mới ngày càng có nhiều lựa chọn hybrid, nhưng xe xăng và dầu vẫn chưa bị gạt khỏi kế hoạch kinh doanh của các hãng.

Các hãng Trung Quốc cũng chưa đặt cược hoàn toàn vào ô tô điện. Geely, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo hay GAC vẫn duy trì xe xăng và hybrid như những sản phẩm chủ lực. BYD cũng đẩy mạnh các mẫu hybrid hơn so với giai đoạn đầu, khi thương hiệu này chủ yếu được nhận diện bằng ô tô thuần điện.

Trong thời gian tới, Jaecoo dự kiến tiếp tục phân phối J5 với nhiều lựa chọn hệ truyền động, BYD có thể bổ sung Sealion 5, còn Dongfeng chuẩn bị trở lại Việt Nam với danh mục sản phẩm mới. Cách tiếp cận này cho thấy các hãng đang lựa chọn chiến lược đa dạng hóa thay vì chuyển hẳn sang xe điện.

Jaecoo J5 bản thuần xăng vừa được trưng bày tại Việt Nam, dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Hạ tầng sạc, thói quen sử dụng, giá trị bán lại và mạng lưới sửa chữa vẫn là những yếu tố khiến nhiều khách hàng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện. Với những người thường xuyên đi xa hoặc không có chỗ sạc cố định, xe xăng vẫn là lựa chọn dễ tiếp cận hơn.

Thị trường vì thế đang bước vào giai đoạn cạnh tranh giữa nhiều loại hình sản phẩm, thay vì một cuộc thay thế hoàn toàn. Xe điện tăng nhanh nhờ VinFast và nhóm khách hàng ưu tiên chi phí vận hành, trong khi xe xăng vẫn giữ chỗ đứng nhờ tính thuận tiện và danh mục sản phẩm phong phú.