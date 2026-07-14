Đắt hơn 2 triệu đồng, Yamaha Exciter GP có "đáng mua" hơn Suzuki Satria Pro?

Ở phiên bản 2026 vừa ra mắt, cả Yamaha Exciter và Suzuki Satria đều sở hữu những nâng cấp quan trọng ở trang bị, giúp cải thiện độ an toàn cho người lái.

Exciter GP và Satria Pro là 2 phiên bản đắt nhất của dòng xe côn tay thể thao này tại Việt Nam. Ảnh: Thượng Tâm.

Chỉ trong vòng một tuần, Suzuki và Yamaha lần lượt giới thiệu bản nâng cấp cho Satria và Exciter - 2 mẫu xe côn tay hướng đến khách hàng trẻ. Ngoài thay đổi về kiểu dáng, cả 2 xe đều được nâng cấp về trang bị an toàn và công nghệ.

Bài viết sẽ so sánh 2 phiên bản cao cấp nhất là Yamaha Exciter GP và Suzuki Satria Pro.

Exciter to hơn Satria

Exciter GP dài hơn, có trục cơ sở lớn hơn và thân xe cao hơn Satria Pro. Các thông số này giúp mẫu xe Yamaha tạo cảm giác bề thế, đồng thời phù hợp hơn với người thích tư thế lái cao và cần sự ổn định khi di chuyển đường dài.

Nhờ yên thấp hơn 30 mm và khối lượng nhẹ hơn 9 kg, Satria Pro dễ chống chân và xoay trở hơn. Đổi lại, ghi-đông đặt thấp khiến người lái phải chồm về phía trước nhiều hơn, nên tư thế lái có phần kém thoải mái hơn Exciter, nhất là khi đi đường dài.

Kiểu dáng

Ở đời 2026, cả 2 mẫu xe đều sở hữu phanh ABS ở bánh trước - một trang bị an toàn phổ biến hiện nay. Ảnh: Thượng Tâm.

Yamaha Exciter GP mang kiểu dáng underbone với dàn áo lớn, thiết kế liền khối và tư thế sử dụng cân bằng giữa thể thao với đi lại hằng ngày. Satria Pro có thân xe gọn, để lộ nhiều chi tiết cơ khí hơn, phù hợp với người thích phong cách côn tay thuần chất và cảm giác xe nhẹ.

Cả hai cùng có đèn chiếu sáng LED, vành 17 inch và ABS bánh trước. Exciter nhỉnh hơn với đèn hậu LED, trong khi Satria Pro vẫn dùng đèn halogen ở phía sau. Tuy nhiên, khác biệt này chủ yếu nằm ở tính thẩm mỹ và mức độ hiện đại, ít ảnh hưởng đến trải nghiệm vận hành.

Trang bị và công nghệ

Đều dùng loại kỹ thuật số, đồng hồ trên Exciter cho độ tương phản tốt hơn Satria, giúp người lái dễ dàng quan sát khi trời nắng gắt. Ảnh: Thượng Tâm.

Hai xe đều được trang bị đồng hồ kỹ thuật số, khóa thông minh và khả năng kết nối điện thoại. Exciter GP có lợi thế nhờ ứng dụng Yamaha Motor On cung cấp nhiều dữ liệu vận hành, theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe và cảnh báo tình trạng xe.

Satria Pro sử dụng Suzuki Ride Connect, hỗ trợ thông báo cuộc gọi, chỉ đường và các tiện ích kết nối cơ bản. Mẫu xe Suzuki có sẵn cổng USB-A, thuận tiện hơn khi sạc điện thoại trực tiếp, trong khi Exciter dùng ổ điện 12V và có thêm công tắc ngắt động cơ khẩn cấp.

Vận hành

Công suất của hai xe gần như ngang nhau, với Exciter đạt 18,5 mã lực và Satria Pro đạt 18,4 mã lực. Mẫu xe Yamaha có dung tích động cơ và mô-men xoắn nhỉnh hơn, đồng thời được trang bị van biến thiên VVA. Satria dùng động cơ DOHC, không có van biến thiên nhưng nhẹ hơn, nên tỷ lệ công suất trên khối lượng vẫn đáng chú ý.

Cả hai cùng dùng hộp số côn tay 6 cấp và ly hợp hỗ trợ, chống trượt. Exciter GP có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế bánh sau quay trượt khi tăng ga, trong khi Satria Pro chỉ có ABS bánh trước.

Giá bán và lựa chọn

Yamaha Exciter GP có giá 60,9 triệu đồng, cao hơn 1,9 triệu đồng so với Suzuki Satria Pro. Khoản chênh lệch này đổi lại TCS, đèn hậu LED, động cơ dung tích lớn hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và hệ thống kết nối cung cấp nhiều dữ liệu vận hành hơn.

Satria Pro phù hợp với người ưu tiên một mẫu xe nhẹ, yên thấp, kiểu dáng gọn và giá dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, Exciter GP là lựa chọn toàn diện hơn về công nghệ và an toàn, đặc biệt với người thường xuyên đi xa hoặc muốn một chiếc xe có nhiều tiện ích hỗ trợ.