Thêm hãng ô tô Trung Quốc chuẩn bị vào Việt Nam, có xe điện cạnh tranh VinFast VF 3

Hãng xe Trung Quốc Changan đang lên kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam trong năm 2027 với dải sản phẩm gồm xe thuần điện và EREV, trong đó có mẫu xe đô thị cỡ nhỏ được kỳ vọng cạnh tranh với VinFast VF 3.

Sau giai đoạn thăm dò, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển tại Việt Nam. Bên cạnh những thương hiệu đã mở bán, thị trường dự kiến đón thêm Zeekr, Li Auto, Dongfeng Forthing và DFSK. Changan có thể là cái tên tiếp theo tham gia cuộc cạnh tranh này.

Changan sẽ ra mắt xe nào tại Việt Nam?

Theo nguồn tin của VietTimes, Changan đang chuẩn bị kế hoạch gia nhập thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2027. Hãng chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, danh sách sản phẩm hay phương án phân phối.

Deepal S07 là mẫu SUV điện cỡ trung, nổi bật với thiết kế thể thao và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Ảnh: Changan.

Nguồn tin cho biết các mẫu xe dành cho Việt Nam nhiều khả năng tương đồng với danh mục Changan đang kinh doanh tại Thái Lan và Indonesia. Những sản phẩm đáng chú ý gồm Deepal S07, L07, S05, Nevo Q05 và Changan Lumin.

Trong số này, Deepal S07, L07, Nevo Q05 và Changan Lumin đều là xe thuần điện, với tầm hoạt động từ khoảng 300 km đến hơn 540 km sau mỗi lần sạc.

Changan Lumin là mẫu xe nhỏ nhất trong danh mục, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị. Với kích thước nhỏ gọn, mẫu xe này có thể cạnh tranh với VinFast VF 3 và Wuling Macaron nếu được phân phối tại Việt Nam.

Khoang nội thất Deepal S05 được thiết kế theo phong cách tối giản, nổi bật với màn hình trung tâm cỡ lớn và ít nút bấm vật lý. Ảnh: Changan.

Nổi bật nhất là Deepal S05 khi mẫu xe này có cả phiên bản thuần điện và bản mở rộng phạm vi hoạt động - EREV. Tại Việt Nam, EREV vừa được Bộ Xây dựng xếp vào nhóm ô tô điện, qua đó có thể được áp dụng một số chính sách tương tự xe thuần điện. Đây có thể là lợi thế của Deepal S05 nếu mẫu xe này được lựa chọn cho thị trường Việt Nam.

Tại Thái Lan, Changan Lumin có giá 399.000 baht, tương đương hơn 310 triệu đồng. Ở đầu kia của danh mục, Deepal L07 có giá hơn 1,3 triệu baht, tương đương trên 1 tỷ đồng.

Thách thức tại Việt Nam

Nếu gia nhập Việt Nam trong năm 2027, Changan sẽ phải cạnh tranh với nhóm thương hiệu Trung Quốc đã hiện diện như BYD, Geely, Lynk & Co, GAC, Haval, Omoda, Jaecoo và Wuling, đồng thời đối đầu với những cái tên chuẩn bị ra mắt như Li Auto, Dongfeng Forthing và DFSK.

Changan Lumin là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, thiết kế 4 chỗ ngồi và hướng tới nhu cầu di chuyển trong thành phố. Ảnh: Changan.

Tại Việt Nam, nhóm xe Trung Quốc ngày càng được sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại, nhiều trang bị và giá bán cạnh tranh. Tuy nhiên, người dùng vẫn thận trọng về độ bền, khả năng giữ giá, chi phí sửa chữa, nguồn cung phụ tùng và cam kết lâu dài của nhà phân phối.

Đây cũng là những vấn đề Changan cần giải quyết nếu muốn tạo chỗ đứng tại Việt Nam. Ngoài chất lượng sản phẩm, hãng cần xây dựng mạng lưới đại lý đủ rộng, bảo đảm dịch vụ bảo hành và duy trì nguồn cung linh kiện ổn định.

Thực tế, Changan đã có bước chuẩn bị tại Việt Nam. Tháng 1/2025, hãng và Kim Long Motor công bố thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô. Hai bên cũng lên kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất xe du lịch từ 5 đến 7 chỗ tại tổ hợp Kim Long Motor Huế.

Đại diện Changan Automobile và Kim Long Motor ký thỏa thuận hợp tác sản xuất ô tô tại Huế vào tháng 1/2025. Ảnh: Kim Long.

Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu bán xe, danh mục sản phẩm cụ thể chưa được công bố chính thức. Vì vậy, thỏa thuận với Kim Long Motor có thể được xem là bước chuẩn bị về sản xuất, trong khi năm 2027 sẽ là thời điểm Changan hoàn tất kế hoạch hiện diện tại Việt Nam.