Dưới 50 triệu đồng, chọn VinFast Kinet vừa ra mắt hay Honda Air Blade 125?

Đắt hơn gần 2 triệu đồng, VinFast Kinet đổi lại công nghệ và chi phí vận hành thấp, trong khi Honda Air Blade 125 vẫn có lợi thế về sự tiện dụng, khả năng đi xa.

Kinet là 1 trong 2 mẫu xe máy điện mới nhất vừa được VinFast giới thiệu tại Việt Nam, bên cạnh Kyo. Với thiết kế góc cạnh, định vị thiên về thể thao và mức giá dưới 50 triệu đồng, Kinet có nhiều điểm tương đồng với Honda Air Blade 125, từ nhóm khách hàng mục tiêu đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Kinet bề thế hơn Air Blade

Nhìn trực diện, Air Blade trông bề thế hơn Kinet, dù các thông số kích thước cho thấy điều ngược lại. Ảnh: Thượng Tâm, Honda.

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, Air Blade 125 tạo cảm giác đầy đặn nhờ thân xe liền khối và phần đầu xe lớn. Tuy nhiên, các thông số cho thấy Kinet mới là mẫu xe có kích thước tổng thể vượt trội, dài, rộng, cao hơn và sở hữu trục cơ sở lớn hơn. Điều này giúp chiếc scooter điện của VinFast mang dáng vẻ bề thế, đồng thời hứa hẹn sự ổn định hơn khi di chuyển ở tốc độ cao.

Đổi lại, Air Blade phát huy lợi thế trong môi trường đô thị với thân xe gọn hơn và yên thấp hơn 10 mm. Khoảng chênh lệch không lớn nhưng vẫn đủ để việc chống chân, xoay trở trong ngõ nhỏ hay dắt xe ở bãi đỗ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Air Blade nhỉnh hơn về phanh

Cả 2 xe khá tương đồng về trang bị cơ bản như đèn LED trước/sau và bộ mâm 14 inch. Tuy nhiên, Air Blade 125 nhỉnh hơn về an toàn khi có phanh ABS ở bánh trước, trong khi Kinet chưa có trang bị này.

Công nghệ: Kinet hiện đại hơn, Air Blade đủ dùng

Đây là hạng mục mà Kinet tạo ra khác biệt rõ nhất. Mẫu xe điện của VinFast được trang bị màn hình TFT, hỗ trợ kết nối điện thoại, định vị GPS và tính năng khởi hành ngang dốc.

Những tiện ích này giúp trải nghiệm sử dụng gần với một thiết bị công nghệ hơn là một chiếc xe máy truyền thống.

Air Blade 125 không quá "hào nhoáng" về công nghệ nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản với đồng hồ kỹ thuật số, khóa thông minh và cổng sạc USB-C. Cốp xe của Honda cũng lớn hơn đôi chút, thuận tiện hơn khi chứa đồ.

Nếu Kinet hấp dẫn người dùng thích khám phá công nghệ mới, Air Blade lại ghi điểm nhờ sự đơn giản và quen thuộc.

Vận hành: Xe xăng mạnh hơn

Về thông số, Air Blade 125 vượt trội với công suất gần 12 mã lực, tốc độ tối đa hơn 100 km/h. Đây vẫn là lựa chọn phù hợp cho người thường xuyên đi xa hoặc cần một chiếc xe đa dụng trong nhiều điều kiện vận hành.

Nhờ sử dụng mô hình đổi pin, Kinet phần nào giải quyết bất tiện lớn của xe điện là thời gian chờ sạc. Xe xăng như Air Blade vẫn có lợi thế về tốc độ và độ thuận tiện khi tiếp nhiên liệu, nhưng khoảng cách về trải nghiệm sử dụng giữa hai mẫu xe đã được thu hẹp đáng kể.

Giá bán

Kinet bản kèm hai pin có giá 49,9 triệu đồng, cao hơn gần 1,9 triệu đồng so với Honda Air Blade 125 bản Thể thao. Tuy nhiên, khoản chênh lệch ban đầu có thể được bù lại phần nào nhờ chi phí năng lượng thấp hơn trong quá trình sử dụng.

Với quãng đường 100 km, Kinet chỉ tiêu tốn khoảng 7.500 đồng tiền điện, tính theo mức giá bậc 6 là 3.460 đồng/kWh. Trong khi đó, Air Blade 125 cần hơn 43.000 đồng tiền xăng, nếu tính theo giá E10 RON 95 ở mức 20.550 đồng/lít.

Khoản chênh gần 2 triệu đồng vì thế không quá lớn nếu xét đến chi phí vận hành thấp hơn của Kinet. Lựa chọn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc người dùng ưu tiên sự tiện lợi quen thuộc của xe xăng hay muốn tiết kiệm lâu dài và trải nghiệm mô hình xe điện đổi pin.