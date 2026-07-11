Yamaha Exciter 155 2026 ra mắt, giá chạm mốc 60 triệu đồng

Yamaha Exciter phiên bản mới được thay đổi thiết kế, bổ sung kiểm soát lực kéo TCS và nâng công suất động cơ lên 18,5 mã lực.

Ngày 11/7, Yamaha Việt Nam ra mắt Exciter 155 đời mới. Đây là lần nâng cấp đáng chú ý của mẫu xe côn tay thể thao, đồng thời đánh dấu chặng đường 20 năm kể từ khi Exciter lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2006.

Thiết kế và kiểu dáng

Yamaha Exciter 155 tiếp tục giữ kiểu dáng underbone thể thao, nhưng được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới. Thân xe được làm gọn hơn, các mảng ốp tạo cảm giác dồn trọng tâm về phía trước, hướng tới việc giảm lực cản không khí và tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Exciter 2026 được thiết kế lại phần đèn xe và yếm trước. Ảnh: Yamaha.

Phần đầu xe được thiết kế lại với mặt nạ thu gọn, đèn định vị tạo hình sắc nét và cụm đèn pha nhỏ hơn. So với đời trước, phần đầu đèn của Exciter 2026 có phần kém hầm hố hơn.

Hai bên thân xe sử dụng bộ ốp hông vuốt cao dần về phía sau, tạo cảm giác liền mạch khi nhìn ngang. Cụm đèn hậu được làm mảnh hơn, trong đó dải đèn phía trên sáng khi xe vận hành và toàn bộ cụm đèn sẽ phát sáng khi phanh. Ốp ống xả cùng nắp chụp pô cũng có thiết kế ngắn và gọn hơn.

Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.975 x 665 x 1.100 mm, chiều dài cơ sở 1.295 mm, chiều cao yên 795 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Khối lượng bản tiêu chuẩn là 120 kg và bình xăng có dung tích 5,4 lít.

Trang bị và công nghệ

Điểm mới nổi bật trên Exciter 155 2026 là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Công nghệ này phát hiện tình trạng bánh sau mất độ bám khi tăng tốc, sau đó can thiệp vào công suất động cơ để hạn chế trượt bánh. TCS đặc biệt hữu ích khi xe khởi hành hoặc tăng ga trên mặt đường trơn ướt.

Các phiên bản SP và giới hạn được trang bị ABS bánh trước. Bản tiêu chuẩn và cao cấp không được trang bị phanh ABS. Phanh sau trên tất cả phiên bản sử dụng đĩa đường kính 203 mm.

Exciter bản tiêu chuẩn và cao cấp chưa được nâng cấp phanh ABS. Ảnh: Yamaha.

Exciter mới dùng vành 17 inch đi kèm hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc thủy lực phía sau. Cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ, vòng tua, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu cùng trạng thái hoạt động của TCS.

Xe hỗ trợ kết nối điện thoại qua ứng dụng Yamaha Motor On. Người dùng có thể theo dõi hành trình, xác định vị trí đỗ xe, nhận đề xuất lịch bảo dưỡng và cảnh báo lỗi.

Động cơ, giá bán và các phiên bản

Yamaha Exciter 155 2026 sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 155 cc, làm mát bằng chất lỏng và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này cho ra công suất tối đa 18,5 mã lực, mạnh hơn con số 17,7 mã lực ở đời trước.

Trong khi đó, mô-men xoắn không thay đổi, vẫn ở mức 14,4 Nm. Xe dùng hộp số 6 cấp và bộ ly hợp hỗ trợ, chống trượt Assist & Slipper. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của Yamaha là 2,07/100 km.

Vẫn sử dụng động cơ tương tự đời trước nhưng sức mạnh của Exciter 2026 được nâng lên 18,5 mã lực. Ảnh: Yamaha.

Tại Việt Nam, Exciter 2026 được phân phối 4 phiên bản, có giá từ 49,9 triệu đồng đến 60,9 triệu đồng. So với Exciter đời trước (48,2-55,2 triệu đồng), Exciter 2026 tăng 1,7 triệu đồng ở phiên bản tiêu chuẩn, trong khi bản đắt nhất tăng 5,7 triệu đồng.

Khoảng giá mới cũng đưa Exciter 2026 trở thành mẫu xe đắt nhất phân khúc khi cao hơn Honda Winner R (46,36-50,76 triệu đồng) và Suzuki Satria vừa ra mắt (54,5-59 triệu đồng).