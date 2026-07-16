Giá “mềm”, nuôi nhàn như xe máy, người dùng Việt tranh thủ “chốt đơn” VinFast VF 2

Giá chỉ từ 180 triệu đồng trong “3 ngày vàng”, chi phí sử dụng gần như bằng 0 trong nhiều năm và thiết kế phù hợp đô thị đang biến VinFast VF 2 thành tâm điểm trên thị trường ô tô.

Mức giá “bom tấn” tiệm cận xe máy tay ga

Bắt đầu mở cọc từ ngày 15/7, VinFast VF 2 đã nhanh chóng tạo nên bầu không khí “chốt đơn” sôi động chưa từng thấy. Trên các hội nhóm người dùng xuất hiện hàng loạt nội dung chia sẻ đã chốt cọc, thảo luận về thông số và chính sách giá. Nhiều đại lý VinFast tại Hải Phòng, Nam Định... còn chia sẻ hình ảnh đông đảo khách hàng ghé thăm showroom và đặt cọc xe ngay ngày đầu tiên mở cọc.

Không phải ngẫu nhiên mà mẫu xe đô thị nhỏ nhất của VinFast lại tạo được sức hút lớn đến vậy. Theo nhiều người dùng, VF 2 đang hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng nhất để trở thành mẫu xe “không thể bỏ lỡ” trong năm nay.

Điểm gây chú ý đầu tiên của VF 2 chính là mức giá. VinFast công bố giá niêm yết của mẫu xe ở mức 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Đặc biệt, trong “3 ngày vàng” từ 15-17/7, khách hàng đặt cọc sớm sẽ được ưu đãi thêm 8 triệu đồng, đưa giá xe về mức 180 triệu đồng.

Đặc biệt, chủ xe xăng từng mua xe trực tiếp từ VinFast có thể áp dụng voucher tri ân trị giá 30-80 triệu đồng để sở hữu VF 2 với giá tốt hơn. Chị Lê Mỹ Hoàng (Hải Phòng) cho biết đây là lý do quan trọng khiến chị quyết định xuống tiền. Trong gia đình chị có người là chủ xe tiên phong Lux SA2.0, nên chị được hưởng mức ưu đãi cao nhất 80 triệu đồng. Tính tổng cả chi phí đăng ký xe, chị chỉ cần chi hơn 100 triệu đồng để đưa xe xuống đường, do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ.

“Tính ra chỉ tầm tiền một chiếc xe máy cao cấp, hoặc tương đương hai chiếc xe tay ga phổ thông. Thay vì đi xe máy đội nắng đội mưa thì tôi mua ô tô vừa an toàn, vừa tiện lợi hơn”, chị Hoàng chia sẻ.

Nhiều chuyên gia thị trường nhận định, với mức giá hợp với đại chúng, VinFast đang mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho đông đảo người dân, từ những gia đình trẻ muốn lên đời ô tô tới dân văn phòng muốn một chiếc xe che mưa chắn nắng, hoặc những gia đình muốn có thêm ô tô thứ hai.

Chi phí “0 đồng”: Bài toán nuôi xe “để VinFast lo”

Một lý do khác khiến không ít người ngần ngại mua ô tô là việc phải “còng lưng” gánh tiền xăng xe, bảo dưỡng. Với VF 2, những lo lắng ấy được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Theo chính sách hiện tại, khách hàng mua VF 2 sẽ được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng đến 10/2/2029. Với quãng đường di chuyển 210 km mỗi lần sạc đầy, số lần sạc miễn phí tương đương hơn 2.000 km mỗi tháng. Tầm vận hành này đáp ứng thoải mái nhu cầu di chuyển phổ biến trong đô thị, khiến nhiều gia đình gần như không phải nghĩ tới tiền năng lượng trong gần ba năm tới.

Thậm chí, theo tính toán của host kênh Soixe, nếu sạc tại nhà với mức giá điện khoảng 4.000 đồng/kWh, người dùng chỉ tốn khoảng 72.000 đồng để đi quãng đường hơn 200 km. “Mức này khẳng định là rẻ hơn cả xe Wave - đổ 50.000 đồng chỉ đi được 100 km”, người này nhận định. Ngoài ra, xe điện còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí bảo dưỡng nhờ đặc thù động cơ điện đơn giản, ít chi tiết hơn xe xăng.

Bên cạnh lợi thế về chi phí, VF 2 còn thu hút nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, năng động với những đường nét bo tròn, cân đối cùng nhiều lựa chọn màu sắc bắt mắt. Nhiều người dùng nhận xét mẫu minicar của VinFast mang dáng vẻ “nhỏ mà có võ”, đủ xinh xắn để tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển thường nhật trong đô thị.

Với mức giá chỉ từ khoảng 100 triệu đồng, chi phí sử dụng gần như bằng 0 và thiết kế sinh ra cho phố thị, VF 2 được dự đoán sẽ tiếp tục “gây bão” trong những ngày tới, khi người dùng tranh thủ “3 ngày vàng” để sở hữu xe với mức giá tốt nhất.