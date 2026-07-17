Người dùng ngày càng mê VinFast Limo Green

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho tài xế, VinFast Limo Green còn là lựa chọn ưu tiên của hành khách nhờ khoang xe rộng rãi và khả năng vận hành êm ái.

Thoải mái cho cả gia đình trên những chuyến đi xa

“Cơ quan tôi có 10 người, vừa du lịch TP.HCM trong 3 ngày. Cả đoàn chia thành hai xe và thống nhất chỉ đặt Limo Green trong suốt hành trình”, chị Lan Hương (Quảng Ninh) chia sẻ.

Nói về lý do khiến chị và nhiều đồng nghiệp “nghiện” mẫu xe này, chị Hương cho biết điểm cộng lớn nhất chính là không gian xe rộng rãi ngoài mong đợi.

“Xe lên xuống rất thuận tiện, hàng ghế thứ ba vẫn đủ rộng để 2 người lớn ngồi thoải mái chứ không phải chỉ phù hợp với trẻ em như nhiều mẫu 7 chỗ khác. Khoảng để chân cũng rất rộng, người ngồi có thể duỗi chân thoải mái”, chị Hương giải thích về sự lựa chọn của cả đoàn.

Ngoài ra, trên đường ra sân bay, mỗi thành viên trong đoàn của chị Hương mang một vali cỡ lớn cùng nhiều quà cáp nhưng toàn bộ đồ đạc vẫn được xếp gọn trong cốp, không phải đặt lên ghế ngồi.

Bên cạnh không gian rộng, Limo Green còn được các hành khách ưu tiên lựa chọn nhờ khả năng vận hành êm ái cùng tiện nghi trong khoang khách. Gia đình năm người của anh Hoàng Nam (Hà Nội) mới đây đã lựa chọn mẫu MPV điện trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng. “Xe 3 hàng ghế nhưng điều hòa mát sâu cho cả gia đình. Lên xe cũng không bị cảm giác say vì không mùi xăng dầu”, anh Nam chia sẻ.

Theo anh, dù hành trình đi qua nhiều cung đường khác nhau, Limo Green vẫn duy trì sự ổn định và êm ái nhờ khung gầm chắc chắn cùng hệ thống treo sau liên kết đa điểm. “Xe chạy rất êm và dễ chịu, vợ chồng tôi cùng các con có thể ngả lưng, thư giãn ngắm cảnh núi non, biển trời Đà Nẵng và Quảng Nam”, anh Nam nhấn mạnh.

Vượt đèo nhẹ nhàng, không lo tiền nhiên liệu

Không chỉ phổ biến ở thị trường gọi xe công nghệ, VinFast Limo Green còn trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều gia đình khi thuê xe tự lái cho những chuyến du lịch dài ngày.

Anh Nguyễn Văn Bình (Bắc Ninh) cho biết mỗi lần đi chơi xa, gia đình anh đều ưu tiên tìm thuê Limo Green bởi mẫu xe mang lại cảm giác yên tâm cho cả người lái lẫn hành khách. Trong chuyến khám phá Quy Nhơn và Phú Yên mới đây, mẫu xe MPV này tiếp tục đồng hành cùng gia đình anh trên suốt hành trình.

“Cầm lái Limo Green trên những cung đường dài mới thấy “đã” như thế nào. Khối động cơ điện hơn 200 mã lực giúp việc vượt xe trên quốc lộ hay chinh phục đèo Cù Mông trở nên nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cảm giác hụt hơi hay tiếng động cơ gầm lớn như nhiều mẫu MPV chạy xăng”, anh Bình hào hứng chia sẻ.

Chi phí sử dụng là yếu tố tiếp theo được anh Bình nhắc tới. Khi thuê MPV chạy xăng, ngoài tiền thuê, anh thường phải chi thêm 1 đến 2 triệu đồng nhiên liệu cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, với Limo Green, anh không phải trả thêm tiền sạc nhờ chính sách ưu đãi hiện hành.

Ngoài ra, mạng lưới trạm sạc V-Green phủ rộng trên các tuyến quốc lộ và cao tốc cũng giúp gia đình anh dễ dàng chủ động lên kế hoạch nghỉ ngơi và nạp năng lượng trong suốt hành trình.

Từ những chuyến taxi trong nội đô, xe hợp đồng cho tới các hành trình tự lái của gia đình, Limo Green đang cho thấy khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển. Đây cũng là lý do mẫu MPV 7 chỗ của VinFast vẫn đang “làm mưa làm gió” trên bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường.