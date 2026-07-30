Ông chủ ngồi sau VinFast VF 9: Làm việc, nghỉ ngơi thư thái, bảo dưỡng cũng được chăm sóc VIP

Sở hữu hàng loạt tiện nghi ở cả ba hàng ghế, khả năng vận hành vượt trội phân khúc SUV full-size cùng dịch vụ hậu mãi 5 sao, VinFast VF 9 biến những người sở hữu thành “ông chủ” thực thụ.

Hậu mãi đặc quyền xe ông chủ

Sử dụng VinFast VF 9 Plus từ năm 2024, anh Trần Hoàng, một doanh nhân tại Hà Nội, đánh giá cao quy trình chăm sóc dành riêng cho dòng xe này tại hệ thống xưởng dịch vụ của hãng.

“Nói riêng về dịch vụ dành cho VF 9 thì trải nghiệm quá khác biệt. Xe của tôi được đánh giá, tư vấn, triển khai sửa chữa bởi các nhân viên giàu kinh nghiệm nhất, được xếp lịch bảo dưỡng ưu tiên, tất cả đều cho tôi những trải nghiệm tích cực”, anh Hoàng nhận xét.

Theo anh Hoàng, VinFast có hotline riêng hoạt động 24/7 để tiếp nhận phản hồi, yêu cầu của khách hàng bất cứ lúc nào. Khi có yêu cầu, VinFast hỗ trợ giao nhận VF 9 miễn phí trong giờ hành chính tại địa điểm chỉ định của khách hàng, trong phạm vi bán kính tối đa 30 km tính từ xưởng sửa chữa gần nhất.

VinFast VF 9: Chiếc SUV biến mỗi chuyến công tác thành một ngày làm việc hiệu quả

Trong khi đó, anh Phạm Giang, chủ sở hữu một chiếc VF 9 tại Hà Nội, đã có dịp trải nghiệm khả năng hỗ trợ khách hàng của VinFast sau chuyến xuyên Việt dài khoảng 5.000 km vào cuối năm 2024. Khi xe phát sinh một sự cố nhỏ trong thời gian dừng chân tại Đà Lạt, anh liên hệ với hãng và chiếc xe đã nhanh chóng được đưa tới xưởng dịch vụ VinFast gần nhất để kiểm tra, xử lý.

“Tôi ấn tượng với tốc độ xử lý và thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên. Trong thời gian chờ sửa chữa, quản lý xưởng thường xuyên cập nhật tình trạng xe và chủ động hỗ trợ những vấn đề phát sinh”, anh Giang cho biết.

Phòng làm việc ngay trên xe, đi xa không ngại chi phí

Với lịch trình di chuyển dày, anh Hoàng xem hàng ghế thứ hai của VF 9 Plus 6 chỗ như một không gian làm việc trên đường. Tùy chọn ghế cơ trưởng tích hợp thông gió, massage giúp anh thoải mái xử lý công việc trong các hành trình dài.

“Lịch di chuyển dày nên tôi thường tranh thủ họp trực tuyến, duyệt tài liệu và xử lý công việc ngay trên xe. Không gian hàng ghế sau yên tĩnh, tư thế ngồi thoải mái, không bị rung lắc khó chịu nên làm việc rất hiệu quả”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Theo anh, hệ thống treo sau liên kết đa điểm kết hợp giảm chấn khí nén và nền tảng khung gầm vững chắc giúp thân xe duy trì độ ổn định khi di chuyển. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao giúp tài xế kiểm soát hành trình, mang lại cảm giác an tâm hơn cho hành khách phía sau.

Không chỉ mang đến sự thoải mái cho người ngồi sau, VF 9 còn tạo cảm hứng cho người cầm lái nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ. Mẫu xe nhà VinFast sở hữu động cơ có công suất khủng, lên đến 402 mã lực, sức kéo 620 Nm. Bởi thế, dù sở hữu vóc dáng “bệ vệ”, VF 9 vẫn mang đến cảm giác bứt tốc lanh lẹ, thể thao mà hiếm đối thủ dùng động cơ đốt trong nào ở phân khúc có được.

“Với trang bị và sức mạnh động cơ đang sở hữu, ở tầm giá khoảng 1,5 tỷ trở xuống, VinFast VF 9 không có đối thủ”, chuyên gia Mạnh Thắng (WhatcarVN) nhận định.

Đánh giá này càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong tương quan giữa giá bán và những giá trị mà VF 9 mang lại. Xe có giá niêm yết từ 1,348 tỷ đồng. Tuy nhiên, khách hàng sở hữu xe xăng VinFast được áp dụng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng khi mua VF 9. Qua đó, chi phí lăn bánh của VF 9 hiện chỉ hơn 1,2 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến chính sách miễn phí sạc đến hết ngày 10/2/2029 (10 lần/tháng), giúp chi phí vận hành tối ưu hơn nhiều so với xe động cơ đốt trong.

Từ trải nghiệm dành cho hành khách, cảm giác cầm lái đến hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng, VF 9 cho thấy khả năng đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng của khách hàng ở phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn.