Honda ra mắt Vario 125 2026, vẫn thiếu một trang bị an toàn

Honda Vario 125 2026 vừa ra mắt tại Việt Nam có 2 phiên bản đi kèm một số nâng cấp ở ngoại hình và trang bị.

Honda vừa giới thiệu mẫu xe tay ga Vario 125 đời 2026 tại Việt Nam. Tương tự thị trường Indonesia, Vario 125 tại Việt Nam cũng được bổ sung thêm phiên bản Street với điểm nhấn là ghi-đông trần.

Ở đời 2026, Vario 125 mới tiếp tục giữ kiểu dáng gọn gàng và sàn để chân phẳng, nhưng các mảng thân xe được tạo hình góc cạnh hơn.

Ở đời 2026, Vario 125 được bổ sung phiên bản Street với điểm nhấn là ghi-đông trần. Ảnh: Honda.

Cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED, kết hợp dải đèn nhận diện hình chữ V mới. Thiết kế đèn được làm thanh mảnh, giúp phần đầu xe liền lạc hơn so với mẫu đang bán.

Sự khác biệt rõ rệt nhất là phiên bản Street sử dụng ghi đông trần thay cho cụm tay lái bọc nhựa. Bảng đồng hồ được bố trí tách rời phía trên, giúp người lái dễ quan sát và tạo khác biệt rõ ràng với bản Đặc biệt.

Trong khi đó, bản Đặc biệt vẫn dùng thiết kế tay lái truyền thống nhưng được làm mới bằng màu sơn nhám và bộ tem mới.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, hệ thống phanh kết hợp CBS tiếp tục được sử dụng trên Vario 125 2026. Honda Việt Nam không nhắc đến phanh ABS trên mẫu xe này.

Tại Indonesia, Vario 125 2026 cũng chưa được trang bị phanh ABS. Đây có thể là chi tiết người mua cân nhắc khi Yamaha FreeGo S trong nhóm giá thấp hơn đã được trang bị ABS bánh trước.

Honda Vario 125 2026 có thiết kế cắt xẻ hơn, gân nổi rõ, tạo cảm giác cơ bắp như "đàn anh" Vario 160. Ảnh: Minh Long.

Về khả năng vận hành, Honda Việt Nam chưa công bố thông tin chi tiết. Trên phiên bản Vario 125 ra mắt tại Indonesia trước đó, động cơ eSP dung tích 124,8 cc cho công suất 11,1 mã lực tại 8.500 vòng mỗi phút và mô-men xoắn 10,8 Nm tại 5.000 vòng mỗi phút.

Ngoài động cơ, danh sách tiện ích trên Vario 125 mới gồm đồng hồ kỹ thuật số, khóa thông minh, cốp dưới yên dung tích 18 lít. Cổng sạc trong hộc đồ phía trước được nâng từ USB-A lên USB-C, phù hợp hơn với điện thoại và các thiết bị điện tử hiện nay.

Giá bán của Vario 125 2026 cũng chưa được Honda công bố. Mẫu xe dự kiến được bán ra từ tháng 8.

Mẫu Vario 125 hiện tại đang được Honda Việt Nam niêm yết ở mức 40,9-41,4 triệu đồng. Với những nâng cấp về kiểu dáng và trang bị, nhiều khả năng Vario 125 2026 sẽ có giá đắt hơn mức của bản hiện hành.

Dù có giá dưới 40 triệu đồng, Yamaha FreeGo vẫn sở hữu phanh ABS ở bánh trước, trong khi Honda Vario 125 chưa có trang bị này. Ảnh: Yamaha.

Nếu tiếp tục nằm trong khoảng giá hơn 40 triệu đồng, Honda Vario 125 sẽ cạnh tranh với Yamaha FreeGo (30,3-34,9 triệu đồng), Gear 125 Hybrid (30,4-34,4 triệu đồng), SYM TPBW 125 (32,8-33,8 triệu đồng) hoặc Air Blade 125 (42,4-48 triệu đồng).

Trong nhóm đối thủ này, Yamaha FreeGo và Air Blade 125 có lợi thế khi sở hữu phanh ABS ở bánh trước, một trang bị an toàn được nhiều người dùng quan tâm hiện nay.