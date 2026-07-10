Rẻ nhất nhóm xe điện mini, VinFast VF 2 có gì để đấu với Wuling Macaron và Bestune Xiaoma?

Có lợi thế về giá bán nhưng nếu đặt cạnh Wuling Macaron và Bestune Xiaoma, VinFast VF 2 vẫn có những điểm phải đánh đổi về trang bị và tiện nghi.

Sự xuất hiện của VinFast VF 2 giúp nhóm ô tô điện mini tại Việt Nam có thêm lựa chọn mới cho khách hàng đô thị, đặc biệt là những người muốn chuyển từ xe máy lên ô tô.

Trong nhóm này, VF 2 cạnh tranh trực tiếp với Wuling Macaron và Bestune Xiaoma, hai mẫu xe cỡ nhỏ cũng hướng tới nhu cầu đi phố, chi phí sử dụng thấp và dễ xoay trở trong không gian hẹp. Do Wuling Macaron chưa ra mắt chính thức tại Việt Nam, các thông số và giá bán của mẫu xe này trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Kích thước

Về kích thước, Wuling Macaron là mẫu xe lớn nhất trong nhóm, với chiều dài và trục cơ sở nhỉnh hơn 2 đối thủ. Điều này có thể giúp Macaron có lợi thế hơn về không gian cabin, nhất là khi thường xuyên chở đủ 4 người.

VinFast VF 2 không rộng bằng Wuling Macaron, nhưng lại có khoảng sáng gầm tốt nhất trong nhóm. Đây là điểm đáng chú ý với điều kiện sử dụng tại Việt Nam, nơi xe đô thị vẫn phải thường xuyên đi qua gờ giảm tốc, mặt đường xấu hoặc khu vực ngập nhẹ. Bestune Xiaoma là mẫu xe nhỏ nhất, phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển ngắn và ưu tiên sự gọn gàng.

Ngoại thất

Cả 3 xe đều đi theo phong cách nhỏ gọn, dễ tiếp cận, nhưng mỗi mẫu có cách thể hiện khác nhau. VF 2 có dáng xe cao, thân ngắn, thiết kế đơn giản và thân thiện. Wuling Macaron trông cân đối hơn nhờ kích thước lớn hơn và cấu hình 5 cửa, thuận tiện hơn khi ra vào hàng ghế sau.

Về trang bị bên ngoài, VF 2 và Wuling Macaron cùng có đèn chiếu sáng LED, trong khi Bestune Xiaoma dùng đèn halogen. Tuy nhiên, Wuling Macaron nhỉnh hơn khi có đèn hậu LED, còn VF 2 và Xiaoma vẫn dùng đèn hậu halogen. Mâm xe của VF 2 và Macaron đều 13 inch, lớn hơn bộ mâm 12 inch trên Xiaoma.

Nội thất

Khoang cabin của cả 3 mẫu xe đều đặt yếu tố đơn giản và thực dụng lên trước. Ghế nỉ, vô lăng nhựa, ghế lái chỉnh cơ, điều hòa chỉnh cơ và hệ thống âm thanh 2 loa là những điểm tương đồng dễ thấy.

Khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở màn hình trung tâm. Wuling Macaron có màn hình 8 inch, trong khi VF 2 và Bestune Xiaoma không có trang bị này. Vì vậy, Macaron tạo cảm giác hiện đại hơn trong khoang lái. VF 2 và Xiaoma thiên về cách tiếp cận tối giản, đủ dùng cho nhu cầu đi lại hằng ngày hơn là tạo cảm giác nhiều tiện nghi.

Tính năng an toàn

Wuling Macaron là mẫu xe có danh sách an toàn nổi bật nhất trong nhóm. Xe có 2 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, Auto Hold, ABS/EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Bestune Xiaoma cũng có 2 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi và ABS/EBD, nhưng thiếu một số tính năng như cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc. VinFast VF 2 có 1 túi khí, ABS/EBD, nhưng không có camera lùi, cảm biến lùi và một số công nghệ hỗ trợ như 2 đối thủ. Đây là phần mà VF 2 lép vế rõ nhất nếu so theo trang bị.

Vận hành

Cả 3 xe đều dùng động cơ điện, 1 mô tơ và dẫn động cầu sau. VF 2 và Wuling Macaron cùng có công suất khoảng 40 mã lực, cao hơn Bestune Xiaoma ở mức 27 mã lực.

Về pin và quãng đường di chuyển, Wuling Macaron có lợi thế nhờ 2 tùy chọn pin, cho tầm hoạt động từ 205 đến 300 km. VF 2 đi được 210 km sau mỗi lần sạc, cao hơn Bestune Xiaoma ở mức 170 km. Nếu xét khả năng sạc nhanh, VF 2 và Macaron đều có lợi thế hơn Xiaoma, mẫu xe cần khoảng 4 giờ để sạc đầy.

Giá bán

Giá bán là điểm mạnh nhất của VinFast VF 2. Mẫu xe này có giá 188 triệu đồng, thấp hơn Bestune Xiaoma 199 triệu đồng và thấp hơn đáng kể Wuling Macaron, mẫu xe có giá dự kiến 269 đến 329 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá thấp của VF 2 cũng đi kèm một số đánh đổi. Mẫu xe của VinFast rẻ nhất nhóm, nhưng không có màn hình trung tâm, camera lùi, cảm biến lùi và chỉ có 1 túi khí. Wuling Macaron đắt hơn nhiều nhưng bù lại có kích thước lớn hơn, trang bị an toàn đầy đủ hơn và bản pin lớn cho quãng đường dài hơn. Bestune Xiaoma nằm giữa về giá, nhưng chưa tạo được lợi thế rõ ràng như VF 2 về chi phí hay Macaron về trang bị.