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Cận cảnh tàu sân bay USS George Washington vừa đến thăm Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73), vừa cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm hữu nghị, là một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, có khả năng mang theo gần 90 máy bay và hoạt động dài ngày trên biển.

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Sáng 30/7, đội tàu sân bay USS George Washington (CVN-73), cùng tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) và tàu khu trục Shoup (DDG-86) đã đến Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 7 ngày (từ 30/7-5/8). Mang số hiệu CVN-73, USS George Washington mang tên Tổng thống đầu tiên của Mỹ - George Washington.
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Siêu tàu sân bay năng lượng hạt nhân này có diện tích sàn khoảng 1,8 ha; chiều dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m; lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn. Khả năng tấn công của USS George Washington được bổ trợ bằng năng lực phòng thủ gồm: 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM.
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Ngoài ra, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS George Washington.
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Tàu có thể mang theo tối đa khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.
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Cũng giống như 10 tàu sân bay nguyên tử lớp Nimitz, USS George Washington là tàu sân bay hạt nhân thứ 6, được đóng theo hợp đồng giữa Hải quân Mỹ và công ty đóng tàu Newport News Shipbuilding, Virginia, Hoa Kỳ và cùng sở hữu những tính năng vượt trội của "siêu tàu sân bay".
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Tàu sân bay USS George Washington sở hữu hai lò phản ứng năng lượng hạt nhân Westinghouse-brand A4W cùng 4 tua-bin hơi, cho phép tàu đạt vận tốc 55km/giờ và hoạt động liên tục trong vòng 50 năm.
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Đội thủy thủ của USS George Washington có biên chế từ 5.500 – 6.200 sĩ quan, thuỷ thủ (gồm: 3.200 thủy thủ và 2.480 phi công, nhân viên không quân). Tàu trữ đủ lương thực để hoạt động 90 ngày trên biển và mỗi ngày trên tàu phục vụ khoảng 18.150 phần ăn. Nhà máy khử muối trên tàu sản xuất ra một lượng nước đủ dùng cho 2.000 gia đình mỗi ngày.
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Hiện USS George Washington là soái hạm thứ bảy của hạm đội Thái Bình Dương, là một kho chứa vũ khí đáng gờm trên biển, cùng hạm đội tàu khu trục trang bị tên lửa, tuần dương và tàu ngầm.
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Chiến đấu cơ và máy bay trinh thám trên tàu sân bay USS George Washington (CVN-73). Ảnh XM.
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Máy bay tiêm kích trên tàu sân bay USS George Washington (CVN-73). Ảnh XM.
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Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đội tàu sẽ có các hoạt động chào xã giao UBND TP Đà Nẵng, giao lưu thể thao với lực lượng Hải quân Vùng 3, tham quan các danh thắng;… Đặc biệt, trong ngày 5/8, hải quân 2 nước sẽ có buổi huấn luyện chung về cứu hộ, cứu nạn trên biển trước khi đội tàu rời Đà Nẵng
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Trước đó, Đà Nẵng cũng từng đón loạt tàu sân bay Hải quân Mỹ đến thăm như: USS Carl Vinson vào tháng 3/2018, USS Theodore Roosevelt vào tháng 3/2020 và USS Ronald Reagan vào tháng 6/2023.

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Từ khóa:

#Siêu tàu sân bay #USS George Washington #Hải quân Mỹ #Đà Nẵng

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