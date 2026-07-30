Cận cảnh tàu sân bay USS George Washington vừa đến thăm Đà Nẵng

Xã hội
Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam
Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).
Đề xuất phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án bất động sản
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển từ Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh thực hiện.
Điều chỉnh dự án mở rộng Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng, vốn hơn 11.282 tỷ đồng
Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng được điều chỉnh quy mô với tổng mức đầu tư hơn 11.282 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029 và nâng công suất phục vụ lên 14 triệu hành khách mỗi năm.
Tiếp tục "tinh chỉnh" bộ máy, lấy AI và dữ liệu làm đột phá
Về hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong.
Sẽ quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư mới
Nghị quyết 21 định hướng sửa đổi Luật Đất đai có nhiều điểm mới như quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình chung cư mới, hạn chế phân lô bán nền tại đô thị lớn và nghiên cứu đánh thuế đất bỏ hoang.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Thay thế, cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy"
Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm: Lần đầu cấm sử dụng AI phát tán tin giả
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 37 năm 2021.
Chuyển công an điều tra nhiều vụ “bán thầu” của doanh nghiệp lớn tại dự án sân bay Long Thành
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 xảy ra nhiều sai phạm trong đấu thầu, quản lý hợp đồng, chuyển nhượng thầu. ACV cùng doanh nghiệp như Vinaconex, Fecon, Newtecons, Ricons...bị nêu tên.
Khai trừ khỏi Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung và 4 người khác.
Cầu Vạn Xuân ở Huế hoàn thành nhưng chưa thể thông xe đồng bộ, vì sao?
Dù phần cầu đã hoàn thành từ lâu, cầu Vạn Xuân ở TP Huế vẫn chưa thể thông xe đồng bộ do vướng giải phóng mặt bằng đoạn đường dẫn. Tình trạng này khiến việc đi lại của người dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
"Tài xế 0 đồng" đưa hàng chục liệt sĩ về quê hương: "Chiều nào mẹ cũng ra cửa khóc ngóng con"
Từ một cơ duyên đặc biệt, tài xế Bùi Văn Lượng (41 tuổi, quê Ninh Bình) đã thực hiện khoảng 40 chuyến xe miễn phí đưa liệt sĩ hồi hương. Anh chia sẻ với VietTimes về hành trình tri ân và câu chuyện xúc động về người mẹ chờ con mỗi chiều.
Đề xuất cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá đất
Dự án Luật Đấu giá tài sản sửa đổi đề xuất bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá với cá nhân trúng đấu giá nhưng bỏ cọc.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng
Sáng 28/7, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
Hơn 3.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội yêu cầu tái chế ngay tại công trường
Hà Nội yêu cầu các dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng phải tái chế chất thải rắn ngay tại công trường, hạn chế tối đa việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đổ đi.
Đà Nẵng lý giải việc chưa xử lý dứt điểm các bãi tập kết rác tạm thời
Sau nhiều tháng kể từ thời hạn yêu cầu xử lý dứt điểm, tình trạng rác tồn lưu tại một số bãi tập kết tạm thời vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chính quyền TP Đà Nẵng đã chỉ ra những nguyên nhân khiến "bài toán" này chưa thể giải quyết triệt để.
Cục CSGT đề xuất tổ chức riêng một làn đường dành cho xe vượt trên cao tốc
Cục CSGT đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông trên cao tốc, theo đó làn sát dải phân cách giữa sẽ chỉ dành cho phương tiện vượt xe nhằm giảm ùn ứ và nâng cao an toàn.
Quốc hội khóa XVI triệu tập kỳ họp không thường lệ đầu tiên, xem xét 19 luật
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung xem xét 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, 7 dự án luật và nhiều nội dung nhân sự, đầu tư quan trọng.
Giám đốc Công an được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Vị “tướng ăn xin” kể hành trình đi tìm lời giải cho câu hỏi: “Thế bao giờ con tôi về?”
Có những người Mẹ Việt Nam anh hùng, đến cuối đời vẫn chỉ đau đáu một câu hỏi: “Thế bao giờ con tôi về?”. Gần 16 năm qua, trung tướng Hoàng Khánh Hưng vẫn rong ruổi khắp nơi tìm đồng đội. Nhiều người gọi ông là "tướng ăn xin”, nhưng điều ông mong mỏi nhất vẫn là đưa thêm liệt sĩ trở về với gia đình.
Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế
Chiều 26/7, HĐND thành phố Huế đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.