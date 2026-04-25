Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Đào tạo quy mô quốc gia đối với các ngành công nghệ mũi nhọn

Ngày 25/4, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ ra yêu cầu về nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng gắn kết với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu về đào tạo nhân lực chiến lược cho các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, các ngành, lĩnh vực mới; triển khai đào tạo, tái đào tạo quy mô cấp quốc gia nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược, tăng cường hợp tác "Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp" và đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược.

Về chuyển đổi số toàn ngành, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng khung kiến trúc, quản trị và chuẩn hóa dữ liệu; khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu; xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan trên môi trường số.

Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh 9 kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ đã triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển các ngành trọng điểm, công nghệ cao; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong GDĐT.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, chú trọng giáo dục thể chất, nghệ thuật, STEM. Chính sách miễn học phí đã đã triển khai cho học sinh hết lớp 12, đã mở rộng cơ hội học tập cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Năm 2025, hơn 255.000 thí sinh nhập học các ngành STEM, tăng khoảng 50.000 thí sinh, tương ứng với 25% so với 2024, đặc biệt có 74 ngành đạt điểm chuẩn từ 28/30 trở lên, cho thấy sức hút mạnh mẽ và sự chuyển biến tích cực trong đào tạo nhân lực các lĩnh vực này", Bộ trưởng Bộ GDĐT nói.

Bộ trưởng GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết đã đưa năng lực số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 12.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng cho biết Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành một loạt các đề án phát triển cơ sở đào tạo chất lượng cao và đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm, công nghệ cao.

Đồng thời, Bộ ban hành chuẩn chương trình đào tạo tài năng cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ chiến lược; trên cơ sở đó phê duyệt 90 chương trình (của 18 cơ sở giáo dục đại học), tập trung vào ngành then chốt như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học và kỹ thuật hạ tầng.

Sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được của Bộ GDĐT, của ngành Giáo dục trong thực hiện kế hoạch được giao, đặc biệt trong việc chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị - những Nghị quyết có tính định hướng rất lớn, yêu cầu tổ chức thực hiện đòi hỏi tập trung, quyết liệt.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo Bộ GDĐT.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này, trong đó có những nguyên nhân chủ quan cần khắc phục, Thủ tướng nhấn mạnh các định hướng quan trọng thời gian tới mà Bộ GDĐT, ngành Giáo dục cần tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, sửa đổi nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ với phương châm "một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì"; khi trình các luật, nghị quyết của Quốc hội phải trình đồng thời các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn, kiên quyết không để chậm, muộn ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Thứ trưởng Lê Quân báo cáo tại buổi làm việc.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực GDĐT; tập trung rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc từ năm học 2026-2027; chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.