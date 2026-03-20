Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng "không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng". Ảnh minh họa.
Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Các cụ ta xưa có câu: “Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”. Nghe qua tưởng như một cách nói vui, nhưng lại phản ánh rất đúng vòng luẩn quẩn của không ít chính sách: ban hành vội vàng, phản ứng mạnh mẽ, rồi lại sửa chữa trong thế bị động.

Thông tư 29 trước đó, với tinh thần siết chặt dạy thêm, học thêm, xuất phát từ một mục tiêu không sai: giảm áp lực học tập, hạn chế tiêu cực, và hướng tới một nền giáo dục lành mạnh hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chính sách đã cố “cấm” một nhu cầu có thật, tồn tại khách quan trong xã hội.

Dạy thêm, học thêm không phải tự nhiên mà có. Nó xuất phát từ áp lực thi cử, từ kỳ vọng của phụ huynh, từ sự thiếu hụt thời gian và chất lượng giảng dạy trong chương trình chính khóa. Khi những nguyên nhân gốc rễ ấy chưa được giải quyết, việc cấm đoán chỉ đẩy hoạt động này vào vùng “xám” – nơi khó kiểm soát hơn và dễ phát sinh tiêu cực hơn.

Vì vậy, việc Bộ điều chỉnh theo hướng công nhận “dạy thêm chính đáng” là một bước đi hợp lý. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc “bỏ cấm”, mà không đi xa hơn trong việc thiết kế lại toàn bộ hệ sinh thái giáo dục, thì rất có thể chúng ta lại rơi vào vòng lặp cũ: sửa để hợp thức hóa cái đang tồn tại, chứ chưa chạm tới căn nguyên của vấn đề.

Câu chuyện ở đây không chỉ là dạy thêm, học thêm. Nó là câu chuyện về cách làm chính sách. Một chính sách tốt không chỉ đúng về mục tiêu, mà còn phải đúng về phương pháp. Không thể lấy mệnh lệnh hành chính để điều chỉnh những hành vi mang tính thị trường và nhu cầu xã hội.

Nếu coi dạy thêm là một “thị trường”, thì điều cần làm không phải là cấm, mà là quản lý minh bạch: quy định rõ tiêu chuẩn giáo viên, điều kiện mở lớp, học phí, trách nhiệm giải trình. Đồng thời, phải cải thiện chất lượng dạy học chính khóa, đổi mới thi cử để giảm nhu cầu học thêm mang tính “chống trượt”.

Quan trọng hơn, cần thay đổi tư duy: từ “cấm để quản” sang “quản để phát triển”. Khi chính sách đi sau thực tiễn, việc sửa sai là cần thiết. Nhưng nếu chỉ sửa từng phần ngọn, mà không nhìn lại toàn bộ cách tiếp cận, thì rất dễ rơi vào tình trạng “sửa đâu sai đấy”.

Ở một góc nhìn tích cực, lần sửa đổi này cho thấy cơ quan quản lý đã lắng nghe dư luận. Đó là điều đáng ghi nhận. Nhưng lắng nghe thôi chưa đủ. Điều xã hội kỳ vọng là những chính sách có tính dự báo tốt hơn, dựa trên nghiên cứu thực tiễn sâu sắc hơn, và tránh được những cú “quay đầu” quá nhanh.

Giáo dục là lĩnh vực có độ trễ lớn. Một quyết định hôm nay có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Vì vậy, mỗi lần ban hành hay sửa đổi chính sách không chỉ là câu chuyện quản lý, mà còn là trách nhiệm với tương lai.

“Sai đâu sửa đấy” là điều cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để đừng sai ngay từ đầu. Bởi nếu cứ “sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”, thì cái giá phải trả không chỉ là uy tín chính sách, mà còn là niềm tin của xã hội vào những quyết định liên quan đến con em mình.

Tin liên quan

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Việc triệt phá website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây vi phạm bản quyền. Đằng sau đó là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt giữa ngành công nghiệp nội dung và thế giới internet miễn phí, nơi công nghệ vừa tạo ra vi phạm, vừa là công cụ để kiểm soát.

Vườn tượng ở chùa Tiêu

Dấu ấn khác biệt ở cổ tự linh thiêng trên núi Tiêu

Giữa vô số ngôi chùa đặt hòm công đức ở nhiều vị trí, chùa Tiêu vẫn kiên định không dùng một chiếc nào. Lựa chọn tưởng như nhỏ ấy lại mở ra nhiều câu hỏi về cách giữ sự thanh tịnh cho không gian tâm linh hôm nay.

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Nghị định 46 nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), song việc có hiệu lực ngay trong ngày ban hành đã bộc lộ những vướng mắc từ thực tiễn. Hoàn thiện lộ trình và cơ chế chuyển tiếp là cần thiết để chính sách đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ của hành động

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?