Samsung SDI bắt tay Mercedes-Benz trong lĩnh vực xe điện

Tập đoàn Samsung SDI vừa đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử khi ký kết hợp đồng cung cấp pin dài hạn cho Mercedes-Benz. Đây được xem là chiến thắng vang dội của gã khổng lồ pin Hàn Quốc trong nỗ lực khẳng định vị thế tại thị trường xe điện toàn cầu, nhất là khi doanh nghiệp này đang phải đối mặt với những thay đổi chính trị sâu sắc tại trung tâm sản xuất chính của mình ở châu Âu



Theo thông báo chính thức, Samsung SDI sẽ cung cấp các dòng pin NCM hàm lượng niken cao dành cho các mẫu xe SUV và coupe điện thế hệ mới của hãng xe Đức. Dòng pin này sở hữu mật độ năng lượng vượt trội giúp kéo dài quãng đường di chuyển, tăng cường tuổi thọ và tích hợp các giải pháp an toàn độc quyền. Mặc dù giá trị và thời hạn cụ thể của hợp đồng chưa được tiết lộ, nhưng cái bắt tay này đã giúp Samsung SDI hoàn tất việc cung ứng cho cả ba ông lớn xe sang của Đức là BMW, Volkswagen và Mercedes-Benz.

Ngay sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của Samsung SDI đã tăng hơn 5% trong phiên giao dịch sáng thứ hai. Tuy nhiên thỏa thuận này xuất hiện vào thời điểm hoạt động tại châu Âu của hãng đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Trong nhiều năm qua Hungary luôn là trụ cột trong chiến lược mở rộng của Samsung với nhà máy gần Budapest thuộc hàng lớn nhất khu vực. Thế nhưng cuộc tổng tuyển cử tại Hungary vào đầu tháng này đã kết thúc 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban. Chính phủ mới do đảng Tisza của ông Peter Magyar dẫn đầu đã giành chiến thắng áp đảo sau chiến dịch tranh cử nhắm thẳng vào ngành công nghiệp pin mà họ cho là gây ô nhiễm môi trường.

Chính quyền của ông Magyar dự kiến sẽ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các khoản đầu tư mới và thắt chặt kiểm soát các doanh nghiệp hiện hữu. Ngành xe điện tại đây vốn đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội liên quan đến các vấn đề môi trường và lo ngại về nhập cư.

Thêm vào đó chi phí sản xuất tại Hungary được dự báo sẽ tăng vọt khi chính phủ mới có xu hướng từ bỏ nguồn khí đốt giá rẻ từ Nga vốn là lợi thế mà người tiền nhiệm Orban đã nỗ lực duy trì bất chấp các lệnh trừng phạt của liên minh châu Âu. Trước những biến động này Samsung SDI từ chối bình luận trực tiếp về tình hình chính trị nhưng khẳng định sẵn sàng hợp tác với các chính sách môi trường mới của chính quyền sở tại.

Trong năm 2025 Samsung SDI đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động lên tới 1,7 nghìn tỷ won do sự sụt giảm chung của phân khúc pin toàn cầu. Để lật ngược tình thế và bù đắp các tổn thất, nhà sản xuất này đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống lưu trữ năng lượng và lĩnh vực robot nhằm tận dụng cơn sốt trí tuệ nhân tạo.

Nhu cầu về trung tâm dữ liệu AI và robot hình người tăng cao đang mở ra những hướng đi mới đầy tiềm năng cho Samsung SDI bên cạnh mảng pin xe điện truyền thống. Việc thắt chặt quan hệ chiến lược với Mercedes-Benz không chỉ giúp hãng ổn định nguồn thu mà còn tạo nền tảng vững chắc để cùng phát triển các công nghệ pin đột phá trong tương lai của ngành di động thông minh.

Theo Nikkei Asia