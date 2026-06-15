2,6 triệu thuê bao MobiFone phải tạm dừng gọi và gửi SMS

Chiều 15/6, MobiFone cho biết đã tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và gửi SMS) đối với khoảng 2,6 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc xác thực/ xác minh thông tin chính chủ theo quy định.

Theo lộ trình triển khai quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các thuê bao bị khóa 1 chiều từ ngày 15/6 vẫn có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin.

Hết thời gian này, nếu chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa 2 chiều, những thuê bao vẫn chưa thực hiện xác thực sẽ bị chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

MobiFone lưu ý chủ thuê bao cần chủ động xác nhận thông tin trên các ứng dụng VNeID hoặc My MobiFone để đảm bảo việc xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Trong trường hợp thuê bao chưa đứng tên chính chủ hoặc không hiển thị trên VNeID, khách hàng có thể thực hiện xác thực thông tin nhanh chóng trên ứng dụng My MobiFone.

Nhân viên MobiFone đến Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để xác thực cho khách hàng.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng thuê bao, cập nhật và xác thực thông tin theo hướng dẫn ngay trên điện thoại di động chỉ trong vài phút.

Việc xác thực trực tuyến không chỉ giúp khách hàng chủ động thực hiện mọi lúc, mọi nơi mà còn góp phần giảm tải cho các điểm giao dịch trong những ngày cuối trước thời hạn.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến các cửa hàng MobiFone gần nhất để được hướng dẫn trực tiếp.