76 tên miền ngắn, đẹp đuôi ".vn" được đấu giá cuối tháng 6

76 tên miền quốc gia ".vn" dạng 2 ký tự, gồm nhiều địa chỉ ngắn, dễ nhớ như ok.vn, hi.vn, ny.vn hay 9x.vn, sẽ được đấu giá trực tuyến vào ngày 24–25/6 với giá khởi điểm 10 triệu đồng mỗi tên miền.

Giá khởi điểm đối với mỗi tên miền là 10 triệu đồng, tiền đặt trước là 1 triệu đồng.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt danh sách 76 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia ".vn" được đưa ra đấu giá quyền sử dụng trong đợt 2 năm 2026. Các phiên đấu giá sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 24 và 25/6.

Đây là nhóm tên miền có độ dài ngắn, số lượng hữu hạn, khả năng nhận diện cao và được đánh giá có giá trị lớn trong hoạt động xây dựng thương hiệu, kinh doanh và phát triển hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp trên môi trường Internet.

Trong danh sách đấu giá có nhiều tên miền đáng chú ý như ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn, ak.vn... cùng nhiều tên miền kết hợp chữ và số có khả năng nhận diện thương hiệu cao.

Danh sách đấu giá tên miền “.vn” đợt 2 năm 2026.

Các phiên đấu giá sẽ được tổ chức công khai, minh bạch theo hình thức trực tuyến. Giá khởi điểm đối với mỗi tên miền là 10 triệu đồng, trong khi tiền đặt trước là 1 triệu đồng.

Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể đăng ký tham gia đấu giá thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA).

Sau khi trúng đấu giá và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định, người trúng đấu giá sẽ được đăng ký sử dụng tên miền tương ứng theo quy định của pháp luật về viễn thông và Internet.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), việc đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia ".vn" là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia, tạo cơ hội tiếp cận công bằng đối với các tên miền có giá trị cao, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng thương hiệu Việt trên môi trường số.