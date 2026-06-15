Anh dự kiến cấm trẻ dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội

Chính phủ Anh dự kiến sẽ chính thức công bố các biện pháp thắt chặt quản lý không gian mạng đối với trẻ em dưới 16 tuổi, bao gồm cả phương án cấm hoàn toàn các nền tảng và tính năng trực tuyến phổ biến bị coi là quá dễ gây nghiện đối với giới trẻ. Động thái mạnh tay này đánh dấu một bước đi quyết liệt tiếp theo của quốc gia châu Âu này trong nỗ lực buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình xác minh độ tuổi, điều chỉnh thuật toán hiển thị thông tin và ngăn chặn việc phát tán các hình ảnh nhạy cảm cá nhân.

Trước những hồi chuông cảnh báo ngày càng gia tăng về các rủi ro sức khỏe tâm thần khi trẻ vị thành niên dành quá nhiều thời gian lướt mạng, thủ tướng Anh Keir Starmer đã quyết định tiến xa hơn sau khi trực tiếp lắng nghe các ý kiến đóng góp từ các bậc phụ huynh và nghiên cứu kỹ lưỡng các mô hình pháp lý tương tự trên thế giới.

Người đứng đầu chính phủ Anh nhấn mạnh rằng người dân hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những hành động bảo vệ mạnh mẽ từ phía nhà nước để chấm dứt một hệ thống công nghệ đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến con cái họ, nhằm mang lại cho mọi đứa trẻ một môi trường phát triển tốt nhất có thể. Theo các nguồn tin báo chí quốc tế, lệnh cấm mới sẽ chặn đứng quyền tiếp cận của tất cả trẻ em dưới mười sáu tuổi đối với các ứng dụng mạng xã hội lớn hiện nay.

Đối với các sản phẩm giải trí trực tuyến khác không nằm trong danh mục cấm hoàn toàn như các ứng dụng trò chơi điện tử, chính phủ cũng sẽ áp đặt các rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tuyệt đối tình trạng trẻ em trò chuyện hoặc tương tác trực tiếp với những người lạ mặt trên hệ thống.

Quyết định này của xứ sở sương mù được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi quốc gia tiên phong là Australia chính thức áp dụng điều luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng video ngắn và mạng xã hội lớn từ cuối năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, một loạt quốc gia trên thế giới cũng bắt đầu đẩy mạnh việc xem xét kiểm soát quyền truy cập công nghệ của giới trẻ do những lo ngại sâu sắc về vấn đề an toàn sức khỏe tinh thần.

Để chuẩn bị cho dự luật này, các cơ quan tại Anh đã tiến hành các cuộc khảo sát quy mô lớn và nhận được hơn một trăm mười sáu nghìn phản hồi tích cực từ cộng đồng. Trong đó, phần lớn các bậc cha mẹ đều đồng ý rằng những mối nguy hại từ thế giới ảo đang vượt xa các lợi ích thông thường và bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối đối với việc thiết lập giới hạn độ tuổi tối thiểu này.

Ban lãnh đạo bộ văn hóa và truyền thông nước này nhận định rằng mặc dù thực tế sẽ luôn có một bộ phận nhỏ trẻ em tìm cách lách qua các hàng rào kỹ thuật để truy cập trái phép, việc ban hành luật sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen nhận thức của xã hội. Việc này giúp định hình lại văn hóa gia đình để những đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học không còn mặc định rằng mình phải có tài khoản trực tuyến chỉ vì bạn bè xung quanh đều sử dụng.

Dù vậy, một số chuyên gia tâm lý học và nhà nghiên cứu vẫn đưa ra những ý kiến trái chiều khi cho rằng chưa có bằng chứng khoa học cụ thể nào chứng minh các lệnh cấm hành chính sẽ mang lại hiệu quả tuyệt đối, trong khi bản thân giới trẻ cũng thừa nhận họ đang có một mối quan hệ vừa phụ thuộc vừa mâu thuẫn đối với các thiết bị công nghệ hiện đại này.

Theo Reuters