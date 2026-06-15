Nhiều website bóng đá lậu ngang nhiên phát trái phép World Cup 2026

Tình trạng phát trực tiếp trái phép World Cup 2026 vẫn diễn ra khi nhiều website bóng đá lậu ngang nhiên phát trực tiếp các trận đấu.

Một website bóng đá lậu phát lại trận Thụy Điển - Tunisia tại giải World Cup 2026. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin từ FIFA, Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị phát sóng chính thức của FIFA, sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện đối với FIFA World Cup 2026 trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm Quyền truyền hình trên mọi hạ tầng mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV...

Từ ngày 13/6, các trận vòng bảng World Cup 2026 đã được phát sóng trên hệ thống kênh của VTV. Tuy nhiên, tình trạng phát trực tiếp trái phép các trận đấu vẫn diễn ra trên nhiều website.

Một website bóng đá lậu quảng cáo phát trực tiếp bóng đá chất lượng cao. Ảnh chụp màn hình.

Ghi nhận của VietTimes cho thấy trong rạng sáng và sáng 15/6, nhiều trang như XoilacZ, Xoilac365, CakhiaTV… vẫn phát trực tiếp các trận đấu World Cup. Các trang này thông báo lịch phát sóng từ sớm, tổ chức bình luận trước trận và duy trì nội dung trực tiếp trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, tương tự các đài truyền hình hợp pháp.

Không chỉ phát trực tiếp, nhiều website còn quảng cáo cung cấp đầy đủ các trận đấu với chất lượng cao, đồng thời lưu trữ để phát lại sau trận.

Bên cạnh nội dung bóng đá, các website này còn phát nhiều môn thể thao khác như tennis, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông… Đáng chú ý, nhiều trang tích hợp nội dung soi kèo, cung cấp tỷ lệ cược, dẫn hướng người dùng đến các hoạt động cá cược -– vốn là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Các trang vi phạm cũng liên tục thay đổi tên miền nhằm tránh bị cơ quan chức năng và nhà mạng ngăn chặn.

Thủ đoạn đối phó ngày càng tinh vi

Theo các chuyên gia công nghệ, nhu cầu xem bóng đá trực tiếp tại Việt Nam rất lớn, đặc biệt với các giải đấu như World Cup. Mỗi trận đấu có thể thu hút hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt xem cùng lúc trên các nền tảng trái phép.

Lượng truy cập cao mang lại nguồn thu đáng kể từ quảng cáo, trở thành động lực khiến các đối tượng duy trì hoạt động vi phạm. Để né tránh xử lý, các nhóm này sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như thay đổi tên miền, phân tán máy chủ, tối ưu thuật toán hiển thị.

Thậm chí, nhiều hệ thống được chuẩn bị sẵn phương án thay thế: khi một website bị chặn hoặc đóng, các trang khác nhanh chóng được kích hoạt để tiếp tục hoạt động.

Trước đó, đầu tháng 5, nhiều website phim lậu và bóng đá lậu như Mon Fansub, Phim4k.xyz, Thìa Phim, Cò TiVi… đã ngừng hoạt động sau khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền.

Theo báo cáo năm 2025 của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm thất thu thuế và ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hợp pháp. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền số cao tại Đông Nam Á, với các hành vi phổ biến diễn ra trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các website phát phim, thể thao trái phép.