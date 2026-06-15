Ngành kim cương ứng dụng công nghệ blockchain để minh bạch nguồn gốc sản phẩm

Ngành khai thác và chế tác kim cương tự nhiên toàn cầu đang triển khai một hệ thống truy xuất nguồn gốc quy mô lớn nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng và khẳng định vị thế độc tôn của dòng trang sức cao cấp này. Động thái chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh thị trường đá quý truyền thống đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ sự trỗi dậy của kim cương nhân tạo cùng xu hướng sụt giảm giá thành liên tục trên diện rộng.

Theo thông tin công bố mới nhất từ De Beers Group, tập đoàn khai thác và phân phối kim cương lớn nhất thế giới, đã chính thức hoàn tất thỏa thuận mua lại 30% cổ phần của Tracr, một công ty công nghệ do chính đơn vị này bảo trợ nhằm phát triển nền tảng quản lý dữ liệu số. Sự hợp tác sâu rộng này khẳng định niềm tin lớn của giới chuyên môn vào khả năng mở rộng quy mô kiểm định của hệ thống dựa trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật sẵn có của toàn ngành.

Giới phân tích thị trường nhận định việc theo dõi và xác thực nguồn gốc xuất xứ một cách rõ ràng sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp thúc đẩy đáng kể doanh số bán hàng của phân khúc đá quý tự nhiên trong giai đoạn tới. Nền tảng công nghệ mới hoạt động bằng cách ghi lại toàn bộ lịch sử biến đổi của từng viên đá, từ vị trí mỏ khai thác ban đầu, bản vẽ thiết kế mỹ thuật cho đến các công đoạn cắt gọt và đánh bóng vô cùng tỉ mỉ tại nhà máy.

Thông qua các dữ liệu mã hóa không thể thay đổi này, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra toàn bộ hành trình sản xuất và chế tác của sản phẩm mình sở hữu, từ đó nâng cao nhận thức giá trị và tạo tâm lý an tâm tuyệt đối khi xuống tiền cho những món đồ xa xỉ.

Dù giải pháp công nghệ tiên tiến này được dự báo có thể làm gia tăng chi phí sản xuất và đẩy giá thành của sản phẩm lên cao hơn, đây vẫn được xem là bước đi sống còn để ngành hàng kim cương tự nhiên thiết lập một rào cản chất lượng vững chắc nhằm bảo vệ thị phần trước làn sóng trang sức nhân tạo giá rẻ.

Theo SCMP