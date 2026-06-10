Nam sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống tiêm chủng quốc gia, bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Nam sinh lớp 10 ở Nghệ An đã viết thuật toán khai thác lỗ hổng bảo mật để xâm nhập Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập và rao bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố N.H.A (SN 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An), hiện là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để điều tra về các hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo Điều 288 và Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, thông qua việc tự tìm hiểu kiến thức trên Internet và xây dựng các thuật toán lập trình, N.H.A đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) quản lý.

Từ hệ thống này, nam sinh đã thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước rồi đăng tải, rao bán trên các hội, nhóm kín chuyên mua bán dữ liệu. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định H.A đã thu thập và bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Lựv lượng chức năng làm việc với bị can. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh mạng phát hiện nhiều tài khoản trong các hội nhóm kín rao bán số lượng lớn dữ liệu cá nhân của công dân.

Nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, đấu tranh làm rõ.



Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Theo cơ quan chức năng, nhiều người do thiếu hiểu biết pháp luật, bị lôi kéo hoặc chạy theo lợi ích vật chất trước mắt đã tham gia mua bán dữ liệu cá nhân, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin với suy nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là cách "kiếm tiền trên mạng".

Tuy nhiên, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều để lại dấu vết điện tử và có thể bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, dữ liệu cá nhân của công dân được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, người phạm tội có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Đối với tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, mức phạt có thể từ 1 đến 5 năm tù; trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc chiếm đoạt số lượng lớn dữ liệu có thể bị phạt tù đến 12 năm.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường bảo mật hệ thống, kịp thời khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng nhằm ngăn chặn nguy cơ lộ lọt dữ liệu. Đồng thời, phụ huynh và nhà trường cần tăng cường định hướng, giáo dục thanh thiếu niên sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và tuân thủ pháp luật.